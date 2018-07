El Defensor denuncia el retraso en la tramitación de incapacitaciones

La incapacitación judicial es la negación de la capacidad que tiene una persona para realizar -con eficacia y validez- actos jurídicos, además de ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Cuando por distintas circunstancias una persona está impedida para actuar de forma consciente y libre (por un trastorno psíquico), la Justicia la protege de potenciales abusos con esa incapacitación.

En Huelva, el plazo medio para tramitar las incapacitaciones de personas mayores está en seis meses, según el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que ha abierto una queja de oficio para tratar de esclarecer el motivo de los retrasos generalizados tanto en la provincia onubense como en la de Sevilla.

Esta queja se abrió a instancias de la Oficina del Defensor al tener conocimiento de numerosas peticiones expresadas por entidades y colectivos de apoyo a personas mayores o de capacidades diversas que expresaban los supuestos atrasos en esos trámites judiciales para promover la incapacitación de estas personas y dotarlas de los sistemas de protección y tutela que necesitan.

Si bien en primera instancia la reclamación de información de Maeztu se dirigió a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, esta remitió al Comisionado a la Fiscalía de Huelva, que es la encargada de gestionar las incapacitaciones.

En la resolución de la queja, el Defensor hace referencia a la contestación del fiscal jefe de Huelva, Luis Fernández Arévalo, quien en un "detallado informe" le refiere que el registro del Ministerio Público no diferencia entre los casos en que están afectadas personas mayores y el resto.

Partiendo de esa premisa, "se ha considerado conveniente, para tratar de hacer un estudio aproximado a lo que se nos solicita, llevar a cabo un muestreo entre los procedimientos de determinación de la capacidad que obran en Fiscalía de los distintos juzgados de la capital y de la provincia, para computar la fecha en la que tuvieron entrada en esta Fiscalía para contestar la demanda interpuesta por los familiares y la fecha de la sentencia, de donde extraer algunas conclusiones numéricas del tiempo medio existente entre una y otra fecha".

Con estas indagaciones impulsadas por Fernández Arévalo, concreta él mismo en el informe, no pretende hacer un "estudio exhaustivo de la cuestión, sino una aproximación que sea suficientemente estimable para así dar respuesta, en cierta medida, a la cuestión planteada". De este modo, el fiscal jefe ha escogido 32 procedimientos con sentencia dictada en 2017: siete del Juzgado de Primera Instancia 7 de Huelva (que tiene atribuida la competencia en exclusiva de esta materia en el partido judicial onubense), seis de ellos a instancias de la familia del enfermo y uno del fiscal; otros tres de los juzgados de Primera Instancia de Aracena; nueve de los juzgados de Primera Instancia de Ayamonte (tres de ellos por demanda del fiscal); cuatro de los juzgados de Moguer; y otros cuatro de los juzgados de Valverde del Camino (uno de ellos por demanda del fiscal). En total se han tomado como muestra "seis procedimientos incoados por demanda del Ministerio Fiscal y 26 a instancias de los familiares", si bien en la resolución de la queja no se advierte de la conclusión a la que se ha llegado tras el estudio de los mismos.

Más clarificador es el informe de la Fiscalía de Sevilla, que indica que existen tres tipos de procedimientos de incapacitación: el ordinario, el urgente y el ingreso por trastorno o demencia sobrevenida. Para los tres se requiere autorización judicial.

Es este último el que plantea problemas, ya que la persona afectada se encuentra en un centro de manera voluntaria, sin trastorno, pero en un momento posterior se produce o detecta ese trastorno (demencia o Alzhéimer son los más habituales). Entonces dicho centro o residencia de mayores tiene que ponerlo en conocimiento del juzgado en 24 horas y el juez resolver el expediente en una máximo de 72 horas.

Pero hay casos en los que se rebasan esas 24 horas de aviso "y la persona está ingresada sin autorización judicial". Aquí recuerda la fiscal de Sevilla que el Tribunal Constitucional "sigue considerando el ingreso involuntario como una privación de libertad", idéntico posicionamiento al de la Fiscalía General del Estado, por lo que en tales casos el Ministerio Público debe analizar si es necesario o no presentar demanda; en el supuesto de no entenderlo necesario, debemos instar la constitución de una guarda de hecho, con ciertas particularidades, para proteger a la persona y de la que se haga depender la medida cautelar adoptada". La primera medida asumida por la Fiscalía hispalense es dirigirse a la Junta de Andalucía para que avise a los centros para que "no admitan a personas con trastorno psíquico sin autorización judicial previa, salvo supuestos que se señalen como de urgencia por el médico".

No obstante, recalca que el problema se agudiza cuando los juzgados, "dado su escaso número, señalamientos y limitaciones de forenses, una vez se presenta la solicitud de manera previa, tardan mucho en resolver y el centro tiene una plaza en expectativa sin cubrirla económicamente".

El Defensor es "consciente de las dificultades estructurales que pesan sobre la Administración de Justicia", pero a la vista de las contestaciones de los responsables de las Fiscalías de Huelva y Sevilla "esperamos que las actuaciones que se anuncian y que pasan por medidas de impulso y coordinación con las instancias fiscales, jueces decanos y medicina forenses logren, en su conjunto, una agilización generalizada en estos procedimientos", por lo que cierra la queja de oficio por el momento, a la espera de modificaciones.