El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de Huelva te mira sobre los cabezos

El Defensor del Pueblo andaluzadmitió a trámite la queja presentada por Huelva te mira sobre la amenaza que se cierne sobre el Sistema de los Cabezos de Huelva debido a los planes urbanísticos que, según el grupo ciudadano, se siguen tramitando "a pesar de los compromisos adquiridos en varias mociones aprobadas en el Pleno para preservarlos y protegerlos mediante la figura del Monumento Natural de Andalucía, que se sumaría a su actual protección como parte de la Zona Arqueológica de Huelva".

La plataforma ciudadana puso en conocimiento de la institución andaluza todas las actividades que ha realizado desde hace más de un año con la advertencia de los riesgos de los planes urbanísticos previstos en el PGOU de 1999, "absolutamente insensible al patrimonio onubense, con un modelo especulativo que concedió unos aprovechamientos urbanísticos muy superiores a los límites que actualmente permite la Ley del Suelo de Andalucía, en especial los que afectan a San Pedro (cuyas desastrosas consecuencias ya se observan en Calle Aragón y Paseo de Buenos Aires, afirma), Mundaka, La Joya y Roma". También le envió los escritos emitidos por los departamentos de Ciencias de la Tierra y de Historia, Geografía y Antropología de la Universidad de Huelva que "ratifican la incompatibilidad de los planes urbanísticos previstos con la preservación de los valores naturales, culturales y paisajísticos del conjunto de los cabezos".

Huelva te mira insiste en recordar que existen "soluciones alternativas viables a los planes en los cabezos para liberarlos de construcciones, que no vulneran los derechos de los propietarios del suelo y no supone para el Ayuntamiento tener que pagar indemnizaciones millonarias". Estas alternativas consisten en "trasladar los aprovechamientos urbanísticos de los cabezos a zonas aún no desarrolladas, como el Ensanche Sur, entre otras. Proponer incrementos de aprovechamientos de hasta un 10% en estos otros sectores para absorber el de los cabezos no supone modificar la ordenación estructural de la ciudad, por lo que su tramitación sería mucho más fácil y rápida", afirma la plataforma. Mediante convenios urbanísticos y modificaciones que el Ayuntamiento ha hecho desde siempre con promotores, se podrían liberar los cabezos, en especial La Joya, Mundaka y San Pedro".

La Plataforma insiste en que se ha optado "por acelerar la tramitación de los planes tal y como estaban previstos en 1999, antes de la posible declaración como Monumento Natural del Sistema de Cabezos por parte de la Junta de Andalucía, una protección que haría imposible las construcciones planificadas". Huelva te mira denuncia que el Ayuntamiento haya sacado a información pública durante el plazo mínimo establecido por la ley de un mes, justo en agosto, la Modificación del Plan Especial de La Joya, "precisamente durante el mes del año en el que menos población hay en la ciudad".