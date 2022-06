Declarado un incendio en el asentamiento chabolista tras el polígono del Polvorín

Dos dotaciones del Parque de Bomberos de Huelva han actuado a primera hora de esta tarde en un incendio declarado en el núcleo de infraviviendas situado tras el polígono del Polvorín en la capital onubense. El aviso se ha recibido a las 15:43 y se han enviado dos dotaciones para sofocar un siniestro del que no hay que lamentar daños personales, tampoco entre los animales que allí se encontraban y que los agentes han ayudado a liberar. Las llamas, ya extinguidas, han afectado a una cuadra y a una pequeña parcela con sembrados pero no han alcanzado ninguna chabola. El entorno es un diseminado sin ordenación que no cuenta con electricidad.

En total se han desplazado al punto del siniestro seis bomberos dotados de un vehículo ligero, un camión principal con bomba de agua y un segundo con otra cuba de agua para nutrir al coche principal.

Este nuevo episodio se suma a dos anteriores que tuvieron el mismo escenario el pasado mes de mayo. A primeros de ese mes ardieron cuatro chabolas al descontrolarse el fuego al cocinar. Posteriormente, el 17 de mayo se produjo otro incendio en una vivienda abandonada con mucha basura interior.