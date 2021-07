El novelista y doctor en Historia Moderna José Calvo Poyato aseguró que, a diferencia de los historiadores británicos, que han escrito “magníficos ensayos de divulgación para el gran público”, los historiadores españoles “no hemos hecho eso bien, no hemos escrito para la gente”. Poyato es director y ponente del curso Andalucía, hechos y figuras en la Historia y la novela histórica que se celebró esta semana en la sede onubense de Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Su ponencia versó sobre la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba, bajo el título Gonzalo Fernández de Córdoba, un andaluz en el Renacimiento.

El historiador ha sostenido que los ensayos dirigidos a un público no profesional resultan “excesivamente duros de leer”. No obstante, Poyato reivindica el papel de la novela histórica como una “magnífica herramienta” para la divulgación, puesto que, en esta, “los hechos no se alteran nunca” y, en el caso de hacerlo, entonces “ya no se trata de una novela histórica, sino de otro género”.

El director del curso indicó que la novela histórica “cubre lo que los historiadores no han hecho desde el punto de vista de difusión y divulgación de la historia”. Gracias a estas, según el experto, el lector “puede conocer cómo se desarrollaron los acontecimientos”. En su clase, Poyato explicó la vida y obra de esta figura de finales del siglo XV y principios del XVI, a la que calificó como “determinante para la historia andaluza, española e incluso europea”.

Se trata de un personaje que se convirtió, “sin que nadie lo esperase”, en el general “más importante de la época de los Reyes Católicos” y todo gracias a sus profundos conocimientos sobre “los conceptos estratégicos de la estructura militar del momento”.

Al ser preguntado sobre el papel de las series históricas como herramienta de divulgación, el historiador sostuvo que “siempre que no altere los hechos, se puede aprender historia viéndolas”. Como ejemplo recordó la producción española Isabel, aunque puntualizó que esta insinúa una relación entre Gonzalo Fernández de Córdoba y la Reina Isabel que “no pudo darse de ninguna de las maneras”.

El doctor avisó de que “hay que tener mucho cuidado” con este tipo de “ganchos para el espectador”, también en la literatura, pues pueden crear confusión. En su caso, Poyato cree que en sus novelas históricas suele colocar al final una “nota de autor” que indica qué hechos son históricos y cuáles ficción, así como que los diálogos son “inventados, fruto de una obra de creación literaria, pero lo más verosímiles posible”. Sobre el desarrollo del curso, Poyato se ha mostrado satisfecho de la gran acogida recibida por parte del alumnado. Las plazas, que son limitadas por cuestión de seguridad y tienen un máximo de 30 alumnos en esta edición, se agotaron “en horas. Ha sido una pena que mucha gente que quería asistir no lo haya podido hacer”.