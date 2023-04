Curso intensivo de rock en Huelva en el marco de Comborock

Formación en el marco del programa Comborock, el programa de dinamización juvenil y formación musical impulsado por el Ayuntamiento de Huelva. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el director de Comborock, John Conde; el guitarrista Manuel Seaone, antiguo componente del grupo Mago de Oz, y el director de la Escuela de Rock de Palencia, Juan Alberto García, han estado presentes en la presentación de dos nuevas propuestas.

“Comborock es una iniciativa maravillosa, una oferta que hacemos a los jóvenes para que sigan desarrollando sus inquietudes y el talento que atesoran y que en definitiva contribuye a desarrollar y a profundizar en ese elemento fundamental en todos los territorios y sociedades que es la cultura. A través de la música se sienten muchas cosas, se expresan muchas cosas y también se conforman muchas personalidades” ha manifestado el alcalde.

La primera de estas propuestas es el Comborock Camp Rock, un curso intensivo de rock para niños y jóvenes que se celebrará del 7 al 12 agosto en el Centro Multifuncional La Morana, sede de Comborock. Se trata del primer Camp Rock que se celebrará en Huelva, y constituirá un espacio dedicado a actividades lúdico musicales con los juegos y la música como centro del programa. Los participantes disfrutarán de talleres de distintas temáticas, clases, y salidas y recibirán la visita y los consejos de grandes figuras del rock. El curso finalizará con un gran festival el sábado día 13 de agosto en el que participarán todos los alumnos y demostrarán los conocimientos adquiridos durante la semana.

“Para nosotros tener la oportunidad de poner nuestro granito de arena con Comborock es un orgullo. Los participantes de Comborock Camp Rock van a hacer actividades musicales y lúdicas, pero lo más bonito es que todos van a estar entre ellos trabajando juntos, colaborando y participando en todas las actividades que se hagan. Por eso va a ser un Camp no solo enfocado a los adolescentes que hayan pasado por Comborock y tengan nociones y aptitudes musicales, está abierto para todo el mundo, desde los más pequeños. Lo más importante es que tengan ganas de disfrutar y de divertirse.

Los participantes se dividirán en dos grupos, el primero de ellos, de unos 20 alumnos, estará constituido por los más pequeños desde los cuatro hasta aproximadamente los 10 años, y se centrará en actividades más lúdicas y de primer contacto con la música y con el rock dentro de los conceptos más básicos. El segundo grupo estará constituido por unos 40 alumnos más mayores, hasta los 28 años, y serán en su mayoría participantes de Comborock, sin embargo, si quedaran plazas libres estas estarían abiertas a ser ocupadas por personas de fuera del programa.

El campamento no es completamente gratuito, pero tiene un precio muy irrisorio para los contenidos que se podrán disfrutar, pues está financiado casi en su totalidad por el Ayuntamiento de Huelva.

La segunda de las actividades se celebra este viernes y es la presentación, también en el Centro Multifuncional La Morana, de un nuevo método musical principalmente guitarrístico enfocado al rock creado por Manuel Seoane, quien hasta hace poco fuera guitarrista del mítico grupo Mago de Oz. Seonae presentará este método ante los participantes de Comborock y otros interesados, un método que los alumnos podrán disfrutar próximamente pues se implementará en sus clases a través de la figura de John Conde.

“Me siento afortunado de estar aquí. Tengo que agradecer a todos. Desde John por el trabajo que hace en Comborock, Juan por su entrega y desde alcaldía que apoyan estos eventos y ponen la logística y los medios necesarios para llevarlos a cabo. Me gustaría decirle a la gente que lo valore porque no es algo que no se encuentra mucho por ahí por desgracia. Contar con el apoyo del Ayuntamiento es algo maravilloso y da fuerza a cualquier tipo de proyecto musical”, declaraba el guitarrista.

Por su parte, el promotor de la iniciativa Comborock, John Conde, hacía hincapié en que “Comborock a lo largo de su trayectoria desde 2009 ha ido creciendo cada vez más. El impulso que está teniendo en los últimos años gracias al apoyo del Ayuntamiento es fundamental, porque si no sería imposible tener las comodidades y el confort que tienen los alumnos y que tenemos la parte técnica para poder dar las clases de una manera eficaz. Por eso me siento tan afortunado de estar aquí, de que tengamos la gran suerte de que Manuel haya venido a Huelva a presentar este método increíble, y también de tener a Juan Alberto, que este verano nos vio y tuvo claro que teníamos que vincular nuestras escuelas para crecer un poco más”