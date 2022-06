Cuca Gamarra: "A Huelva le ha ido muy bien con Juanma Moreno"

La secretaria general del PP a nivel nacional, Cuca Gamarra, aseguró que a Huelva "le ha ido bien muy bien" con Juanma Moreno porque "todas esas promesas que incumplía el PSOE, el presidente las ha hecho realidad", pero insistió en que "aún quedan muchas por hacer".

Así se manifestó la popular durante un acto de campaña del PP en Palos de la Frontera en el que estuvo acompañada por el número dos de la candidatura del PP onubense y presidente provincial del partido, Manuel Andrés González; y el alcalde de la localidad, Carmelo Romero.

En este sentido, la popular desgranó las políticas implementadas en la provincia de Huelva por parte del Gobierno de Juanma Moreno, en la que destacó los "38 millones de euros invertidos en ayudas al empleo en esta provincia".

Asimismo, Gamarra subrayó que "hay que ser sensible a la política del agua, y el PP lo es", por ello, valoró "la importancia de las infraestructuras de agua para que haya riqueza, empleo, producción, cosechas y productos para que tanto españoles como europeos se beneficien", por lo que "ahí está el plan de reactivación económica en materia de infraestructuras hidráulicas que se ha puesto en marcha", pero "que hay que continuar".

Por otra parte, la también diputada señaló que el túnel de San Silvestre, es "una deuda pendiente, no es un capricho, sino una necesidad, por el que no hay un mes que no se pregunte por él en el Congreso", pero "vamos a seguir insistiendo y comprometernos que cuando Núñez Feijóo llegue a la Moncloa sea una realidad".

Por su parte, el número dos de la lista del PP por Huelva al Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, agradeció a Gamarra el apoyo durante la campaña y expresó su "orgullo" por ello.

Así, González destacó que "nunca antes en tan poco tiempo nadie había hecho por Huelva lo que ha hecho Juanma Moreno", por lo que "el próximo domingo hay que elegir entre seguir avanzando o retroceder a la casilla de salida".

"A Huelva le va muy bien, como ha dicho Gamarra, con Juanma Moreno, después de décadas de olvidó por parte de los anteriores gobiernos socialistas, al igual que nos tiene olvidado el gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, desde su llegada a la Moncloa, absolutamente todos los proyectos de la provincia de Huelva están bloqueados, por ejemplo no se habla de AVE desde la época de Íñigo de la Serna", subrayó.

Además, el también presidente del PP criticó que "tampoco llega el agua" para "una provincia en la que es fundamental", ya que lo único que hay hasta ahora es una declaración de impacto ambiental para el desdoble del túnel de San Silvestre, pero que, además en la misma declaración se dice que la actual se va a convertir en lugar de anidamiento de murciélagos".

Por otro lado, el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, aseguró que el 19J "hay que consolidar el avance que se ha producido durante estos tres años y medio en Andalucía", por lo que "afortunadamente en el pasado queda la etapa socialista en Andalucía y ahora queda el presente y el futuro con mucho entusiasmo y muy prometedor".

Por otro lado, el también diputado criticó que "la ley del trasvase lleva tres años del cajón", pero "cuando se le eche de la Moncloa la volveremos a recuperar y con ella el túnel de San Silvestre" porque esta provincia "necesita el agua para la agricultura, el consumo, la industria y el turismo".

"Lo único que ha hecho Sánchez es engañarnos, ya que lo ha hecho con la agricultura y con el AVE, pero tampoco ha hecho la presa de Alcolea, el canal de Trigueros o el desdoble de la N-435, en definitiva, tiene abandonada a la provincia", remarcó.

Además, el primer edil señaló que Sánchez "tiene engañado también al PSOE", ya que "no es el Partido Socialista que España necesita, un PSOE sensato, acorde con los tiempos, fuerte, que proteja y defienda a España, no todo lo contrario que es lo que está haciendo".