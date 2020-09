Cs propone un pacto por una Huelva limpia ante las denuncias de vecinos por la suciedad de las calles

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha propuesto hoy la puesta en marcha de un gran pacto por la limpieza en la capital que ha denominado ‘Huelva Limpia’ ante las continuas denuncias de los vecinos que “sienten, perciben y padecen que sus calles, plazas y jardines están sucios y abandonados, sobre todo en estos tiempos con la propagación del Covid-19 en los que la limpieza se ha convertido en un elemento de seguridad, además de una cuestión de seguridad e imagen”.

García de Longoria ha detallado que en el pacto ‘Huelva Limpia’, que se va a trasladar al Ayuntamiento de la capital, Cs va a pedir la creación de una comisión municipal de limpieza que integre a la empresa adjudicataria, los colectivos vecinales y grupos de la oposición; que se contemple el aumento de la inversión en el contrato de limpieza con la adjudicataria y con Emlicodensa; que se desarrollen campañas de concienciación y participación ciudadana; que se lleve a cabo una auditoría previa para marcar, de la mano de los vecinos, las acciones más urgentes y los barrios con más carencias; y que se desarrolle un cronograma de actuaciones para controlar y hacer un seguimiento más efectivo de las nuevas medidas a desarrollar.

El portavoz de Ciudadanos ha mostrado su desconfianza en la efectividad de las nuevas medidas anunciadas por el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, “porque con el que acaba de anunciar, lleva ya tres planes de choque de limpieza desde 2016 que no han servido para nada, porque de nada sirve limpiar una zona de la ciudad y luego no mantenerla, aparecer a los seis meses de nuevo o no volver a pisarla nunca más”.

García de Longoria ha lamentado que Gabriel Cruz no haya cumplido con su palabra ya que cuando estaba en la oposición e iba a ser el candidato socialista a la Alcaldía “prometió que cuando fuera alcalde sería obligatorio atender las calles dignamente y que la limpieza con él no iba a ser un problema. Estas declaraciones las hizo cuando el nuevo contrato ya estaba en vigor y conociendo las condiciones del mismo, pero cinco años después vemos que no es nada más que una nueva promesa incumplida de Gabriel Cruz”.