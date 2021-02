Cs vuelve a pedir que se elimine el cobro de la zona ORA mientras se mantenga la alerta por Covid

La viceportavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha vuelto a pedir al alcalde de capital, Gabriel Cruz, que elimine el cobro de la zona ORA mientras la ciudad esté en nivel 4 de alerta por Covid-19 al tener más de 500 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días ya que esta medida obliga a cerrar la hostelería y el comercio no esencial a partir de las 18.00 y la ciudad está confinada con un cierre perimetral como ocurre en otras capitales andaluzas.

Álvarez ha lamentado que pese a las continuas peticiones del Grupo Municipal de Ciudadanos, trasladando el deseo de los comerciantes onubenses que necesitan todas las ayudas posibles para evitar el cierre de sus negocios, “Cruz sigue sin adoptar esta medida que ya se ha tomado por alcaldes de ciudades de Andalucía que intentan no sólo beneficiar al comercio sino, en la medida de lo posible, reducir la alta carga impositiva que soportan sus ciudadanos en estos tiempos de grandes dificultades económicas”.

La viceportavoz de Ciudadanos ha explicado que otras capitales tienen ya establecido esta medida “porque es una medida justa, que demuestra que los ayuntamientos se preocupan por sus vecinos y por sus comercios y no sólo se limitan a recaudar todo lo que puedan, es justo que si no hay comercio y está restringida la movilidad no se pueda cobrar por aparcar ya que es un servicio pensado para regular la actividad comercial”.

Álvarez ha señalado que, además, la no aplicación de esta medida vuelve a castigar a la zona Centro ya que sus comercios tienen que competir en desventaja con otros barrios de la ciudad en los que se puede aparcar libremente sin que te cobren por ello, “no nos extraña que ante la ausencia de medidas que realmente ayuden a los comercios del Centro, muchas empresas hayan optado por cerrar o llevar sus negocios a otras partes de Huelva que tienen una menor carga impositiva, nuestros pequeños comerciantes y autónomos no pueden competir con grandes superficies comerciales que ofrecen aparcamiento gratis ilimitado mientras que en el Centro pretenden cobrar por todo”.

La viceportavoz de Ciudadanos le ha vuelto a pedir a Gabriel Cruz que “sea sensible y justo con los comercios y los vecinos de Huelva, son tiempos difíciles y el Ayuntamiento de Huelva debe realizar por lo menos el mismo esfuerzo que están realizando los onubenses y adaptarse a las restricciones, dando todas las facilidades posibles y no sólo mantener su afán recaudatorio”.