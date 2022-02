Cs reclama que se agilice la construcción del parque infantil del Barrio Obrero y "se cumpla la promesa a los vecinos"

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha reclamado al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que agilice la construcción del parque infantil que llevan años reclamado los vecinos del Barrio Obrero cumpliendo de esta forma el acuerdo plenario de hace ya casi cuatro años.

García de Longoria ha explicado que "están disponibles los terrenos en la entrada del barrio junto a la Plaza de España para llevar a cabo la construcción de este parque infantil" y, además de cumplir con la palabra dada a los vecinos, solventar la "deuda histórica" que se tiene con este barrio, una de las pocas zonas de la capital que carecen de este tipo de infraestructura y que es una auténtica necesidad para los vecinos.

El portavoz de Ciudadanos ha insistido en que “no podemos seguir sin saber nada del proyecto, sin fechas concretas, condenando al Barrio Obrero a seguir siendo de las zonas de Huelva que no tienen un lugar de ocio y recreo para los niños, los vecinos no quieren más excusas y piden que se cumpla ya lo aprobado en el pleno porque hace tres años que se lo prometieron”.

En este sentido, García de Longoria ha pedido al alcalde “sensibilidad” con esta zona que es un símbolo de la ciudad, y le ha pedido que rectifique su posición después de que en el pleno de abril de 2021 se quedara solo rechazando la moción de Ciudadanos para acometer de inmediato en las obras urgentes de mejora que siguen pidiendo los vecinos del Barrio Obrero.

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que “no se pueden dar más excusas a los vecinos, pedimos lo mismo que ellos, que se cumpla la palabra dada y lo que se aprueba en pleno y se presente de inmediato un proyecto para la construcción del parque infantil del Barrio Obrero que ya va con casi cuatro años de retraso”.