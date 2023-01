Cruz asegura que se dará licencia para continuar las obras del Banco de España "cuando se cumplan los requisitos"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha señalado este martes que el Ayuntamiento otorgará a la Junta la licencia para continuar con las obras del antiguo edificio del Banco de España, en el que finalmente irá ubicado el Museo de Bellas Artes, "cuando se cumplan los requisitos que marca la ley" y "se aporte la documentación que se exige para la seguridad del proyecto".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, donde el regidor onubense ha apuntado que la licencia "no tiene ningún problema", pero que "se han hecho sucesivos requerimientos a la Junta de Andalucía", de forma que "cuando se cumplimenten todos esos requerimientos y tengan todo los informes favorables, se dará".

"No creo que eso sea un problema, ha pasado como pasa con absolutamente todas las licencias. Esto no es cuestión de en qué en tejado está la pelota, porque no está en ningún tejado", ha reseñado.

En este sentido, ha explicado que, como pasa con todas las licencias, "presentas un proyecto, se evalúa, si está bien se da licencia" y "si hay algún aspecto que cumplimentar, que corregir o que modificar, se hace un requerimiento" y, en este punto, "si se cumplimenta perfectamente se da la licencia" o "si con la modificación se retocan otros aspectos se pide que corrijan, pero nada más", ha reseñado.

"Me consta que desde Urbanismo se han puesto en contacto directamente con los departamentos técnicos de la Consejería para precisar aquellos aspectos pendientes de justificar, que aclarar y corregir para que se pueda hacer cuanto antes", ha destacado.

En este sentido, el alcalde ha subrayado que el Banco de España es "una aspiración" que el Ayuntamiento "ha vivido en primera persona desde el proyecto originario, que no tenía nada que ver son el Museo Arqueológico", y para lo que "se han hecho declaraciones institucionales" y "se han presentado mociones a Pleno" y "siempre ha habido un clima de colaboración y de cooperación que se mantiene" porque "es un objetivo de Huelva" y "también de los dos gobiernos, del andaluz y del municipal", ha manifestado.

Por ello, ha remarcado que "no hay ningún problema" y que "simplemente" se trata de que "se resuelvan las cuestiones técnicas que permitan dar la licencia", toda vez que ha mostrado su "deseo" de que "se dé la licencia de obra, se empiece y se culmine".