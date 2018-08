Cruz y Caraballo protestan por los fallos en la conexión de tren con Madrid

Los representantes políticos onubenses han vuelto a denunciar las deficiencias existentes y evidentes desde hace años en las conexiones ferroviarias con Sevilla y Madrid. También en la línea que atraviesa la Sierra. Unos problemas que se repiten prácticamente todos los meses y cuyo último episodio tuvo lugar el pasado lunes, cuando el ferrocarril que cubría el trayecto Madrid-Huelva quedó parado en un punto de la provincia de Toledo y tuvo que regresar a la estación madrileña de Atocha, debido a una avería mecánica. Los 165 pasajeros que iban en este tren, como informó Huelva Información, llegaron finalmente a la nueva estación de Huelva -tras una larga aventura- a las 1:38 de la madrugada.

Al hilo de este incidente y de otros anteriores, como el descarrilamiento del eje de un tren el pasado viernes en la estación de Escacena del Campo, el presidente de la Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo; y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, han manifestado su "profundo malestar por las continuas averías y deficiencias del servicio de conexión ferroviaria que une Huelva con Sevilla y Madrid". De esta forma, expresaron que "no podemos seguir así, en una situación impropia del siglo XXI y a todas luces inadmisible, que requiere que se realicen mejoras con carácter inmediato y con independencia de las inversiones pendientes de ejecución a más largo plazo para disponer de las infraestructuras que merece Huelva y de las que tanto depende su desarrollo económico".

Caraballo, en concreto, declaró que "arrastramos ocho años de abandono del PP en la provincia de Huelva", que en el sector ferroviario, según argumentó, se han traducido en "continuos retrasos y averías". Así, matizó que es "una situación que está dañando nuestra imagen", por lo que es preciso tomar decisiones "a la mayor rapidez posible".

Como promotores del Pacto Social por la llegada de la Alta Velocidad a Huelva y ante las últimas incidencias, Cruz y Caraballo han tomado cartas en el asunto y, además de tener prevista una reunión para los próximos días con la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, se solicitará otra para abordar esta "grave situación" con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

Tras valorar "el compromiso y cambio de talante y seriedad del nuevo Gobierno socialista para la llegada del AVE", después de la reunión que mantuvieron en julio con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, Cruz y Caraballo insisten en que "mientras se hace realidad el nuevo trazado con ancho de vía internacional, es fundamental que se acometan mejoras en el servicio actual, porque estas constantes incidencias son un lastre para Huelva que no podemos seguir soportando por más tiempo".

En los últimos días otras voces se han alzado también para manifestar su malestar. Así, Antonio Ponce, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, expresó que "a Huelva mandan lo que no quiere nadie; ya es hora de que los políticos se muevan". Y, por otra parte, Luis Arroyo, presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, afirmó que "hasta que Huelva no se eche a la calle, no hay nada que hacer".