Juan José Cortés: “No he cometido ningún delito y no merezco este trato”

El diputado por Huelva por el PP, Juan José Cortés, asegura no tener noticias “sobre ningún embargo” en sus ingresos como parlamentario ya que “todavía no he recogido la nómina de septiembre y nadie me ha comunicado nada”. El onubense responde así a la información de El Confidencial en la que se aseguraba que sobre su sueldo como representante por la provincia existe un bloqueo como consecuencia de una deuda privada de 19.000 euros.

En declaraciones a Huelva Información, Cortés ha reconocido que “puede existir alguna deuda, pero lo desconozco”. Ha explicado que “he pasado 11 años viajando por España, luchando por una causa justa y recogiendo firmas tras la desgracia de mi hija y durante ese tiempo tuve muchos gastos, muchos compromisos y ayudé a mucha gente”. Un tiempo en el que “no sabría decir si quedó alguna deuda por pagar que ahora quien sea ha decidido reclamar”. En ese caso, “la afrontaré como cualquier ciudadano, la tendré que pagar y no habrá mayor problema”.

La aparición de la noticia a mes y medio para las próximos elecciones generales “no es casualidad”. Cortés defiende que “¿quién no tiene una deuda en España? La tienen los ayuntamientos, las comunidades autónomas y hasta el propio estado”. En caso de ser cierta la información “pues la afrontaré como marca la ley, como algo que forma parte de mi vida personal, de la esfera privada y no tiene nada que ver con mi labor en la política”. El diputado por Huelva se muestra “dolido” por la aparición de la noticia y denuncia que “si alguien lo ha filtrado de manera intencionada para hacer daño me parece poco elegante, propio de las cloacas mediáticas de este país que demuestran que hay gente a la que deberíamos extirpar de la política. No merezco este trato”.

Cortés sostiene que “nadie puede acusarme de nada porque no he cometido ningún delito, estoy totalmente limpio de cualquier sombra de corrupción y cuento con la confianza de mi partido”. Ante la proximidad de unas nuevas elecciones no considera que la publicación del supuesto embargo vaya a tener efectos porque “siento que tengo el respaldo del PP y la confianza de toda España”. Asegura recibir “más respaldo que nadie en este país porque defiendo una causa justa por la que voy a seguir peleando”. Tanto es así que “confío en repetir en las listas el 10 de noviembre con normalidad”.