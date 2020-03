Corresponsabilidad en tiempos del coronavirus

Vamos a poder contar muchas lecciones aprendidas cuando pase este tsunami del coronavirus. Durante el confinamiento estamos teniendo incontables oportunidades para reflexionar, lamentar, criticar, temer… Pero también para descubrir, aprender y, sobre todo, para reaprender y experimentar en primera persona cuáles son las verdaderas prioridades. Y el aprendizaje más palpable en mi opinión, que bien parece provenir de una clase magistral de la Madre Naturaleza, es haber tomado conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la importancia de que todas y cada una de las personas de este mundo sean corresponsables, absolutamente todas, sepan lo que es la corresponsabilidad o no.

Por eso, cuantas más personas sepamos qué es esto de compartir la responsabilidad social, y cuanta más gente adecúe sus conductas diarias a ser consecuente con sus obligaciones sociales responsables, mucho mejor afrontaremos el futuro y, de paso, mucho antes saldremos de esta crisis temporal impuesta por un bicho microscópico al que vamos a derrotar.

Pero la cuestión no es si vencer o no al coronavirus. La cuestión más importante es decidir si queremos sólo salir de esta o si queremos, además, salir reforzados. Esta última es una oportunidad a la que no deberíamos renunciar, y depende de que tengamos muy presente y decidamos mantener la corresponsabilidad social.

En lo bueno y en lo malo

Es como un matrimonio. La corresponsabilidad es ese concepto que nos une a todas y a todos en lo bueno y en lo malo. Se define como la responsabilidad compartida entre dos o más personas que, por eso mismo, comparten también obligaciones y compromisos. Así que, cuando nos referimos a la corresponsabilidad social, es rápido imaginar que se refiere a las obligaciones y compromisos que tenemos sobre nuestra forma de estar en la sociedad, donde nos influimos unos a otros constantemente. Y no creo que nadie ponga ya en duda la existencia de esa repercusión permanente e infinita en la que nos afectamos unos a otros siempre con lo que estamos viviendo…

Nuestra forma de consumir, nuestra forma de gastar, de vestir, de viajar, de divertirnos, de trabajar… Todo eso y mucho más forma parte de nuestra naturaleza social. Y de todas esas conductas debemos ser responsables, o como sugiere el término responsabilidad: debemos ser responshábiles, hábiles para responder.

¿Lo somos?, ¿somos hábiles para responder a las necesidades del mundo? Cuando nos va en ello la salud, parece que sí. ¿Y entonces? ¿Por qué hace falta un coronavirus –y poco de apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado- para reaccionar en masa?

El cambio climático, la intolerancia y la desigualdad, también matan

Está quedando claro que somos capaces de paralizar el mundo por miedo a perder la salud, y yo estoy segura de que seremos capaces de levantarnos de nuevo y seguir haciendo crecer la economía. Incluso apostaría a que dentro de un tiempo se nos van a olvidar las lecciones aprendidas. Pero ahora me pregunto: si somos capaces de plantarle cara al bicho microscópico, ¿por qué no hemos sido capaces de frenar el cambio climático en los últimos 25 años?

No, no hace falta que me lo digan. Yo estoy pensando lo mismo. Las consecuencias del cambio climático, de la intolerancia extrema, de la desigualdad, y de tantos otros retos mundiales de nuestra sociedad, aunque también matan, todavía no nos han mordido el culo como lo está haciendo el Covid-19, y perdón por la expresión. Dicho de otra forma, esos otros retos mundiales no nos han motivado tanto.

Personas responsables y motivadas después del coronavirus

Estar motivados o motivadas no es estar felices o con positividad. Desde un punto de vista psicológico, la motivación es ese impulso interior que inicia nuestras conductas y las mantiene en marcha. Y necesitamos mucha gente motivada, ahora y después de que pase el coronavirus.

En la motivación humana, hay tres elementos importantes que influyen desde el punto de vista más cognitivo. El primero son las expectativas, que básicamente es eso que espero o temo que pase, las consecuencias; después están las atribuciones causales, que son las explicaciones que encuentro sobre las causas de lo que pasa; y también está la meta, que es lo que quiero o puedo conseguir. Ahora repasen los tres elementos, y denles contenido en las diferentes situaciones: ante el coronavirus, ante el cambio climático y ante la desigualdad social, por ejemplo. ¿En cuál se sienten con más motivación?

Nos motivan las consecuencias más palpables y cercanas, las situaciones en las que podemos influir más directamente y las metas que cumplen básicamente tres criterios: son específicas, nos resultan difíciles pero no imposibles, y están cercanas en el tiempo. Ahora hay que reflexionar sobre cómo formular los retos que nos proponemos como humanidad para que, aunque no sean tan motivantes como el Covid-19, al menos consigan movilizar nuestras conductas más que hasta ahora.

Estudiar psicología es apasionante siempre. Pero en momentos como éste se convierte en toda una experiencia. Te haces más hábil para intuir el fondo de las conductas humanas y eso, al contrario de lo que pudiera parecer, te acerca más a los demás y te vuelve más tolerante. Esa es mi experiencia, claro.

Quizás por eso, en cada uno de los cientos de gestos de solidaridad que presencio o me cuentan estos días, lo que yo veo es corresponsabilidad. La veo en los empleados por cuenta ajena que tienen su sueldo asegurado y no suspenden las cuotas de academias, gimnasios, etc. La veo en las empresas y los autónomos que aguantan el chaparrón y se esfuerzan si pueden en el teletrabajo. La veo en los profesionales y empresas que están regalando o facilitando el acceso a sus servicios porque nos vienen bien para estar confinados en casa… La veo los transportistas, en los dependientes de comercios, en el personal de limpieza y ayuda domiciliaria, en los conductores de transportes públicos, en los vecinos que se asoman al balcón a preguntar, en las personas que hacen sus compras diarias sólo con lo que necesitan… Y por supuesto, ante todo, la veo en los sanitarios.

Estos días hay corresponsabilidad por todos lados, ojalá no se nos vaya demasiado rápido la costumbre.