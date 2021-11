Coronavirus Huelva: Moguer y Bonares acogen jornadas de vacunación sin cita antes del fin de semana

Moguer y Bonares acogen antes del fin de semana nuevas jornadas de vacunación sin cita frente al Covid-19 con el objetivo de reforzar la accesibilidad a la campaña y seguir avanzando en la inmunización de la población. La campaña de vacunación antigripal sigue desarrollándose, por su parte, en los espacios y horarios establecidos en los centros de salud para ello.

Estas jornadas, organizadas por la Consejería de Salud y Familias, a través de los Distritos de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, repetirán las mismas sedes y horarios de las dos últimas semanas. Así, Moguer acogerá la suya hoy, mientras que el viernes se inoculará la vacuna en Bonares, en ambas localidades nuevamente de 16:00 a 21:00.

Para su logística se contará con una unidad móvil de vacunación, coordinada por personal perteneciente a los distritos, que estará ubicada en lugares céntricos y de fácil acceso.

Toda esta serie de convocatorias se encuentran dirigidas a población a partir de 12 años residente en Huelva o que proceda de otras provincias andaluzas o del resto del país, que aún no haya recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus o se le haya pasado el plazo para ponerse la segunda.

También pueden acudir al punto de vacunación aquellas personas menores de 65 años diagnosticadas de Covid-19 hace más de cuatro semanas que estén ya recuperadas y no hayan recibido ninguna dosis, tras la modificación en el protocolo de la Consejería. Estos usuarios tenían que esperar con anterioridad seis meses. En cuanto a los que contrajeron el Covid-19 después de recibir la primera dosis, podrán igualmente completar la pauta vacunal pasadas las cuatro semanas del diagnóstico.

En el caso de las personas mayores de 65 años que han pasado la enfermedad y no estén vacunadas aún, no hay cambios, es decir, no es necesario esperar un intervalo de tiempo y pueden vacunarse una vez se encuentren bien y sin aislamiento.