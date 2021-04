Coronavirus: La vacunación con Janssen en Andalucía arranca en Huelva

Huelva se convirtió ayer en la primera provincia de la comunidad autónoma andaluza en administrar la vacuna de la compañía Janssen, filial de la estadounidense Johnson&Johnson. En total, medio centenar de onubenses nacidos en 1951 fueron citados en el centro de salud de El Torrejón de la capital onubense para recibir la monodosis.

Estas primeras 50 vacunas forman parte de un lote de 3.000 asignadas a la provincia, un 11% del total de 26.150 dosis de Janssen que ha recibido Andalucía para vacunar a la población de entre 70 y 79 años. De estas 3.000, 2.000 han llegado a los distritos sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, mientras que el Área Sanitaria Norte ha recibido un millar.

En la jornada de vacunación de ayer, la delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, puso de manifiesto la "ilusión" de la ciudadanía, dado que "la vacuna es el único tratamiento para este virus", de manera que "cuantas más personas vacunadas, mejor". La delegada expresó, asimismo, su deseo de poder volver a "nuestra normalidad" cuanto antes y agradeció a los profesionales su labor para la organización y ejecución del dispositivo.

A este respecto, quiso remarcar el hecho de que Huelva fuese la primera provincia andaluza en inocular esta vacuna, al tiempo que recordó que la provincia también fue "pionera" en contar con un macroespacio para la vacunación, como se hizo en su día en el estadio Nuevo Colombino.

Del mismo modo, hizo hincapié en la necesidad de transmitir la importancia de la vacunación e incluso se mostró partidaria de que se permita la administración de la vacuna AstraZeneca a los menores de 60 años, con el consentimiento informado.

Por su parte, la coordinadora de vacunas del centro de salud de El Torrejón, Raquel Alonso, destacó la "buena aceptación" de la vacuna Janssen entre las personas citadas ayer". De hecho, señaló que la mayoría de los ciudadanos tenían "muchas ganas de vacunarse", a pesar de que en un principio se tuvo que parar la vacunación en Estados Unidos. En este sentido, subrayó que "se ha retomado porque se considera que es segura y la recomienda la Agencia Europea del Medicamento", aunque apuntó que "algunos tenían dudas" y, por ende, pidieron "un tiempo para pensarlo".

Por su parte, la primera persona vacunada con Janssen en Andalucía, en el centro de salud de El Torrejón, mostró su "alegría" al ser avisada en la mañana de ayer para recibir la vacuna, ya que estaba comenzando a tener "pánico a salir a la calle".

En esta misma línea se pronunció el segundo vacunado, quien además deseó "que no haya ninguna sorpresa" con la vacuna Janssen, al tiempo que indicó que no esperaba que lo llamaran aún y que estaba "un poco inquieto" por no encontrarse inmunizado.

En Huelva hay ya 148.394 dosis puestas y 40.935 personas cuentan ya con la pauta completa, de manera que un 20% de la población onubense tiene ya una dosis.