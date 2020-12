Coronavirus Huelva: El ritmo de la vacunación lo marcará la llegada de dosis a Andalucía

Después de las primeras vacunas puestas a los residentes del centro Santa Teresa de Jornet y del hospital Juan Ramón Jiménez de la capital, hoy serán los usuarios de la residencia de mayores de La Orden junto a otro grupo de sanitarios los siguientes en ser vacunados. No obstante, las siguientes etapas del plan de vacunación dependerán de la cantidad de dosis que llegue a Andalucía.

El plan actual de la Junta de Andalucía es una estimación en base a la previsión de existencias. No obstante, y tras el reparto de las dosis restantes del primer lote en La Orden, la continuación de la inmunización en diferentes centros dependerá de lo que tarden en llegar más vacunas, señalaron fuentes de la Junta de Andalucía a este diario. Por lo tanto, la continuación del dispositivo a partir de mañana no está garantizado hasta que no se reciban las nuevas dosis y siempre sujeta a la cantidad de existencias que remita Pfizer.

El objetivo que marca Sanidad es surtir a la provincia con 500 dosis diarias, 300 para la capital, Costa y Condado y el resto para la Sierra y el Andévalo. Con esta cantidad podría cumplir el reto de tener a toda la población de centros de mayores y sus cuidadores cubiertos en una semana, mientras se distribuye la vacuna entre los sanitarios. Todos los integrantes de los grupos de esta primera fase ascienden a casi 12.000 personas. Sin embargo, todo dependerá del suministro diario de dosis.

El plan fija dos puntos operativos en el Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria de Huelva (antiguo Manuel Lois) y la farmacia del hospital de Riotinto. Será donde se recibirá la vacuna para su reparto una vez esté en marcha el operativo durante la próxima semana. Desde ahí se distribuirá a los 16 puntos de vacunación disponibles. En el Distrito Huelva-Condado Campiña habrá tres equipos móviles y tres en centros de salud (Bonares y Aljaraque), además del propio Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria de Huelva; en el Área Sanitaria Norte de Huelva habrá dos equipos móviles y dos equipos de Primaria (centros de salud de Aracena y Riotinto) más un equipo en el hospital; además habrá tres equipos en el Hospital Juan Ramón Jiménez y dos en el Hospital Infanta Elena.

Después de una jornada histórica con Granada como punto de partida, las dosis llegarán a partir de ahora de forma diaria, siempre que haya existencias, desde el centro logístico central de Bidafarma instalado en Sevilla. En esta primera fase, el procedimiento será similar al de ayer. Las vacunas serán distribuidas en los centros de mayores para la vacunación in situ y a los sanitarios acudirán a los hospitales de referencia.