Coronavirus: Huelva registra la cifra más baja de ingresos desde noviembre

Nuevo paso de la provincia de Huelva para contrarrestar los efectos de la Covid-19. Lo dan los hospitales onubenses, que registran una quincena de hospitalizados, de los que uno sigue en la UCI, por lo que son cuatro pacientes menos en planta convencional respecto al fin de semana. Se trata, además, de la menor cifra de ingresados desde el pasado 22 de noviembre (13).

La pandemia ya no hace mella en los onubenses sanos o, lo que es lo mismo, en aquellos que no sufren patologías previas. Así, conviene recordar aquellos que ingresan son, sobre todo, "ancianos, pacientes que requieren de trasplantes renales y aquellos con enfermedades hematológicas", según confirmaron desde el hospital Juan Ramón Jiménez la pasada semana. Por tanto, no se encuentran ya personas sanas en las que el virus causa un cuadro lo suficientemente grave como para ser necesario el ingreso hospitalario.

Este escenario en los hospitales obedece a que un total de 244 onubenses se contagiaron de coronavirus durante el fin de semana. Son, según la Consejería de Salud y Familias, 92 personas menos que las registradas el lunes anterior.

Pese al descenso de los positivos, la incidencia ha subido 15 puntos y, por ende, el índice provincial se sitúa en 344,8 casos por cada 100.000 habitantes. De hecho, se elevaron a 18 los municipios que superan el umbral que determina el riesgo muy alto de contagio (500 casos por cada 100.000 habitantes). Los mismos son Santa Ana la Real (2.249,5), Cumbres de Enmedio (1.886,8), San Silvestre de Guzmán (1.837,7), El Cerro de Andévalo (1.810,3), Berrocal (1.602,6), Cortegana (927,7), Aroche (886,4), El Granado (773,7), Santa Bárbara de Casa (758,3), Valverde del Camino (613,5), Aracena (608,6), Higuera de la Sierra (603,3), Puebla de Guzmán (602,4), Jabugo (578,5), Cumbres de San Bartolomé (534,8), Ayamonte (534,6), Villanueva de las Cruces (519,5) y Cumbres Mayores (519,0).

En el plano positivo, cabe destacar que en las últimas horas no se han producido fallecimientos, así como que 98 personas consiguieron vencer al virus, de ahí que los casos activos experimentasen un incremento hasta los 3.746,