Coronavirus Huelva: La provincia registra un nuevo máximo de muertos por Covid-19

El lado más duro de la pandemia de Covid-19 no da un respiro en la provincia de Huelva. Aunque la tasa de incidencia es la más baja de Andalucía y hay distritos como el de la Sierra y el área norte en los que el virus tiene una presencia mínima, Salud registró ayer el máximo de víctimas mortales confirmadas en una misma jornada desde que se declaró la pandemia.Fueron 13 los muertos computados. No obstantes, fuentes sanitarias explicaron que no todos los casos corresponden a las últimas 24 horas sino que hay víctimas mortales verificadas de jornadas anteriores que no habían sido incluidas por el Instituto de Estadísticas y Cartografía de la Junta de Andalucía (IECA). Así, estos fallecidos se ubican en Almonte (1), Bollullos del Condado (1), Gibraleón (1), Moguer (1), Aljaraque (1), Cartaya (1), Huelva capital (3), Isla Cristina (3) y Lepe.

De este modo, el total de muertos por Covid-19 en la provincia asciende ya a 334 desde que en marzo del año pasado se registrase el primer fallecido. Además, solo en lo que va de mes de marzo ya son 52 personas las que han perdido la vida. Todo ello a pesar del descenso brusco de contagios y la caída de la tasa de incidencia. La media de víctimas es ligeramente inferior a la del mes de febrero, que fue el más letal de la pandemia con 3,39 muertos al día. En los primeros 17 días de marzo lo han hecho 3,05 diarios.

Siendo un dato aterrador, y pese a que por primera vez desde que se declaró la crisis sanitaria fue Huelva la provincia con más muertos de Andalucía, la mortalidad onubense es la más baja de la comunidad. En la provincia fallece una persona por cada 74 contagios. Granada y Jaén son las que más defunciones registran con una persona por cada 45,56 y 45,59 positivo, respectivamente.

Andalucía alcanzó este miércoles las 9.039 muertes por Covid-19, tras registrar 48 fallecidos en esta jornada. En cuanto a los contagios, la comunidad contabiliza 955 casos de coronavirus, que doblan a los 445 de la víspera y son ligeramente inferiores a los 977 contagios del miércoles pasado.

Los 48 fallecidos de la jornada fueron notablemente inferiores a los 82 de la víspera, pero superan a los 35 del miércoles pasado. Huelva es la provincia que registra más decesos, con 13, seguida de Sevilla con once, Málaga con nueve, Cádiz con seis, Granada con cuatro, Córdoba y Jaén con dos, y Almería con uno.

En cuanto a la presión sanitaria, en los hospitales onubenses permanecen todavía 27 personas ingresadas de las que siete están en la UCI. Es con diferencia la provincia en la que menos pacientes están en centros sanitarios.