Coronavirus Huelva: La provincia contabiliza más de 10.000 contagios desde marzo

La provincia de Huelva ha superado los 10.000 positivos de coronavirus confirmados por técnica PCR o test antigénicos rápidos de última generación, después de haber contabilizado 87 casos en las últimas 24 horas. Son, por tanto, 36 contagios menos que en la víspera y medio centenar menos que el pasado sábado.

Sobre los casos de Covid-19, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) cifra en 3.406 el número de infectados en el territorio onubense en las cuatro últimas semanas –33,83% de los 10.067 casos contabilizados desde el inicio de la pandemia–. De ese montante de casos tan solo un 14% corresponde a los últimos siete días, situación que evidencia la tendencia decreciente de los positivos en el conjunto de la autonomía y, por ende, en la provincia de Huelva.

En este contexto, de los datos del IECA se extrae que en la última semana el número de positivos ha ascendido a 477 –la media es de 68 casos diarios–. La mencionada cifra es un 36,65% menor a la referida a los casos de coronavirus de la semana inmediatamente anterior (del 21 al 27 de noviembre), en la que Salud notificó 753 infectados –107 casos de media diaria–.

Si se analizan los positivos de las semanas comprendidas entre el 14 y el 20 de noviembre y el 7 y el 13 del mismo mes, las diferencias con respecto a la última semana son mucho más notables. Así, en la del 14 al 20 los casos de Covid-19 ascendieron a 806, un 40,82% más de los registrados en la actual; mientras que en la del 7 al 13 se notificaron hasta 1.370 contagios, un 65,18% más.

En lo que se refiere a los casos de coronavirus de las últimas horas, es preciso apuntar que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no actualizó ayer la procedencia de los mismos, dado que durante los fines de semana no se ofrece dicha información. Por tanto, no será hasta mañana cuando puedan conocerse los municipios que han contabilizado positivos en el último día.

El descenso en el número de positivos diarios va de la mano de una reducción en la incidencia del virus en el territorio onubense. En este sentido, cabe recordar que la tasa de casos por habitantes es uno de los elementos sobre los que se basan las autoridades sanitarias para implantar mayores restricciones de movilidad.

En esta línea, Salud evidencia que la provincia está muy lejos del umbral de positivos que define a un territorio como “zona en riesgo extremo” de contagio –500 positivos por cada 100.000 habitantes–, en tanto que la provincia cuenta en estos momentos con una tasa de 285,3 contagios. Asimismo, es importante recalcar que el citado parámetro se ha visto reducido en un 38,42% en los últimos siete días.

Pese al contundente descenso de la incidencia, Huelva continúa como la tercera provincia con mayor tasa en Andalucía, después de Jaén (316,0) y Cádiz (309,3). Al territorio onubense le siguen Granada (268,3), Almería (260,6), Córdoba (204,4), Málaga (167,5) y Sevilla (166,2).

En lo que a las hospitalizaciones respecta, el parte diario de Salud informó ayer de que seis personas requirieron de ingreso hospitalario en el territorio onubense. De este modo, en estos momentos hay 104 hospitalizaciones, de las que 19 permanecen en cuidados intensivos –dos más en UCI que la víspera–.

Los ingresos por Covid-19, por su parte, también han registrado un importante descenso en la última semana. Concretamente, los hospitales atienden en estos momentos a 20 contagiados menos que el pasado 28 de noviembre. No obstante, han subido los casos en cuidados intensivos, dado que hay dos personas más respecto a las contabilizadas por Salud hace justo una semana.

De otro lado, la Junta de Andalucía informó de que en las últimas horas se recuperaron 71 personas, por lo que el número de curados de la enfermedad asciende a 4.893. Así, el número de casos activos en estos momentos asciende a 5.067.

A nivel andaluz, la jornada de ayer dejó 1.286 nuevos positivos y 30 fallecimientos por Covid-19, lo que supone 26 casos menos que este viernes y diez fallecidos menos. Por provincias, Sevilla registró el mayor número de muertes, con 11 fallecidos, seguida por Granada, con seis; Cádiz, cinco; Málaga, cuatro; Almería y Jaén, 2; y Huelva y Córdoba, ambas sin ningún fallecimiento por la pandemia.

En cuanto al número de casos, fue Cádiz la que encabezó el registro, con 278 positivos, con Málaga a continuación, con 202; Jaén, 161; Sevilla, 156; Almería, 141; Córdoba, 131; Granada, 130, y Huelva, 87.