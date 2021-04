Coronavirus Huelva: Abril suma su primer fallecido y la provincia alcanza las 350 muertes

La Covid-19 se ha cobrado 350 vidas en la provincia de Huelva. Así lo confirma la Consejería de Salud y Familias, que notificó ayer el primer fallecimiento en abril, un mes que, en su comienzo, mejora a marzo, dado que solo ha sumado una víctima mortal en 72 horas. Marzo, por su parte, llegó a contabilizar ocho decesos en los tres primeros días o, lo que es lo mismo, una muerte cada nueve horas.

La cuarta oleada de coronavirus toma forma en Huelva después de que Salud notificase 213 contagios en los últimos tres días. La entrada en vigor de unas medidas más flexibles el pasado 19 de marzo y el habitual trasiego de personas durante la Semana Santa ha derivado en una tendencia al alza de los contagios que ha terminado por confirmarse en los últimos coletazos de las vacaciones.

En términos porcentuales, el crecimiento de los casos de Covid-19 en los seis días de la actual semana ha sido de un 28% respecto a la semana inmediatamente anterior. En total, la provincia ha contabilizado 340 contagios en los seis últimos días, una cifra notablemente superior a los 264 infectados detectados entre el 22 y el 28 de marzo.

En este punto, es preciso apuntar que los positivos que Salud y Familias notifica en esta semana corresponden a contagios que se produjeron en los días anteriores, por lo que la experiencia que ha tenido la provincia con las oleadas anteriores augura un crecimiento exponencial de los contagios en los próximos días, fruto de las concentraciones de personas en Semana Santa.

También conviene recordar que las medidas actuales están vigentes hasta el próximo 9 de abril y será a partir de esa fecha cuando el Comité de Expertos se reúna para analizar la evolución del virus en el territorio y, en base a ello, autorizar las nuevas restricciones.

Respecto a la procedencia de los positivos, la Junta de Andalucía aún no ha informado sobre el origen de los últimos contagios, por lo que no será hasta mañana cuando el Instituto de Estadística y Cartografía revele la localización de los últimos positivos, una información clave para determinar el cierre perimetral o de la actividad no esencial.

La incidencia provincial, por su parte, no ha experimentado cambios desde el pasado 31 de marzo, pues Salud y Familias paralizó el recuento de los afectados por el virus el Jueves Santo y el Viernes Santo. De ahí que el índice se mantenga en 106,2. Por el momento, hasta la actualización de mañana, hay dos municipios que superan el umbral de 500 contagios, tasa que deriva en el cierre perimetral de la localidad. Los mismos son Alosno, que mantiene el índice más alto con 661,1, al quedar recogidos los del núcleo de Tharsis, y Rociana del Condado, cuya tasa se eleva a 529.

La mayor velocidad de propagación del virus trae consigo el aumento de la presión hospitalaria, que ha crecido en los tres últimos días con ocho ingresados más en 72 horas. Por el momento, el incremento en abril es leve, dado que ha sido del 20%, pero la evolución de la pandemia aventura a pensar en un nuevo escenario de presión en cuidados intensivos. Actualmente, los hospitales onubenses atienden a 46 personas, de las que tres permanecen en la UCI.

Respecto a los curados, el último parte diario de Salud evidenció que la diferencia entre curados y positivos se ha reducido considerablemente y lejos quedan las jornadas en la que los recuperados superaban con creces a los nuevos contagios. Tanto es así que en los tres últimos días han vencido a la enfermedad 256 personas, algo más de los infectados recientemente.