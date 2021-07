Coronavirus Huelva: Los positivos siguen al alza con el registro de 234 en las últimas horas

Los contagios de coronavirus en la provincia de Huelva siguen al alza. Es el tercer día consecutivo que se registran más de 200 casos. En las últimas 24 horas se han notificado un total de 234 nuevos positivos. No se tienen cifras de estas dimensiones desde el mes de febrero. No será hasta el lunes cuando se conozca la localización de estos casos ya que el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía no actualiza esta información los fines de semana.

Lo que es seguro es que la tasa de incidencia habrá vuelto a crecer en el territorio onubense. La única buena noticia de la jornada es que no hay que lamentar fallecidos en la provincia. Por otro lado, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ya ha administrado un total de 553.840 dosis en el territorio onubense.