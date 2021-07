Coronavirus Huelva: La mitad de los onubenses mayores de 16 años están inmunizados

La campaña de vacunación contra la Covid-19 supera una nueva barrera después de que en la jornada de ayer la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía confirmarse que la mitad de los onubenses mayores de 16 años están inmunizados.

Hasta la fecha, las dosis administradas ascienden a 488.387 y son ya 223.367 las personas que tienen la pauta completa, el 50% de los 438.000 onubenses con más de 16 años, según refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha del primer trimestre del año actual.

A este respecto, es preciso apuntar que el proceso de inmunización continúa a buen ritmo. Tanto es así, que a fecha de hoy hay un 20% más de personas con la pauta completa que hace una semana, momento en el que los vacunados con ambas dosis se elevaban a 186.500. En este sentido, cabe destacar que en los últimos siete días se han inoculado más de 50.000 dosis en el conjunto de la provincia onubense, un 11% más de las administradas hasta el domingo 27 de junio.

A nivel andaluz, Salud y Familias ha administrado hasta la fecha un total de 7.941.178 dosis de la vacuna contra la Covid-19 –34.217 en 24 horas–.

Según indicó ayer el parte diario de la Junta de Andalucía sobre la enfermedad, a fecha de este sábado, la región tiene al 41,40% de la población con la pauta completa y al 49,62% de los mayores de 16 años. Hoy, cuando se conozcan los datos de ayer, se superará el 50% de los mayores de 16 años vacunados, como adelantó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un tuit.

“¡El 50% de los andaluces que tiene la edad recomendada para vacunarse ya tiene la pauta completa! Estamos muy cerca de alcanzar los ocho millones de dosis puestas. Cada vez nos queda menos para la inmunidad colectiva. Por favor, mucha responsabilidad en este sprint final”, destacó en su mensaje.

Por su parte, la presión hospitalaria experimentó un ligero descenso, dado que los hospitalizados por coronavirus bajaron hasta los 20, uno menos que en la víspera y cinco menos que hace siete días, mientras que los pacientes en cuidados intensivos también cayeron hasta dos, dos menos que el sábado.

En Andalucía los ingresos descendieron hasta los 459, 30 menos en un día y 54 menos que hace siete días. Así lo detalló el parte diario de Salud, que reflejo que los hospitalizados bajaron en 30 tras aumentar en dos el sábado, caer en 27 el viernes, nueve el jueves y 31 el miércoles, subir en 15 el martes y 24 el lunes, y bajar en 16 el domingo pasado.

De este modo, lejos quedan ya los picos de hospitalizados registrados en la tercera ola el 2 de febrero (4.980), en la segunda el 10 de noviembre (3.478) y en la primera el 30 de marzo de 2020 (2.708).

Sobre los contagios, conviene recordar que los domingos no hay relación de nuevos positivos, por lo que no será hasta hoy cuando puedan conocerse los contagios de las últimas 48 horas. Del mismo modo, la Junta de Andalucía precisará también la localización de los infectados durante el fin de semana, información que no ofrece los días sábado y domingo.