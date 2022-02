Coronavirus Huelva: La mitad de la población mayor de 12 años tiene la tercera dosis

Nuevo avance en la protección contra la Covid-19 en la provincia de Huelva. Un total de 235.358 onubenses o, lo que es lo mismo, la mitad de la población mayor de 12 años cuentan con la tercera dosis. Concretamente, ayer recibieron la dosis de recuerdo 2.784 personas.

Sobre la campaña de vacunación, conviene recordar que Andalucía ya abrió la autocita para la vacunación de la dosis de recuerdo a los mayores de 18 años. Así pues, la Consejería de Salud completa la opción de recibir esta dosis a toda la población contemplada en la estrategia.

En la provincia, durante hoy y mañana los onubenses pueden vacunarse en tres puntos de vacunación sin cita. En Cortegana la jornada se celebrará hoy, en el Centro de Salud; en Minas de Riotinto la cita es también hoy en el Sindicato (frente al Ayuntamiento); y en Valverde del Camino la jornada de vacunación sin cita se celebrará mañana, en el Pabellón Municipal de Triana. El horario en todos estos municipios será de 09:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:30.

La dosis de recuerdo está indicada en caso de que hayan pasado cinco meses desde la segunda dosis de ARN mensajero (Pfizer o Moderna). Además, desde que hayan transcurrido tres meses desde la segunda dosis de vacuna de AstraZeneca y tres meses desde la vacunación con Janssen. En aquellas personas que hayan pasado el Covid-19 recientemente, si necesitan recibir la dosis de recuerdo, se recomienda esperar cinco meses, pero pueden recibirla una vez haya pasado como mínimo un mes.

En la dosis de recuerdo se aplicarán vacunas de ARN mensajero de manera indistinta a la primera pauta.

Además, en personas que no hayan recibido su primera dosis o estén a la espera de la segunda, si han pasado la enfermedad recientemente deben esperar en cualquier caso solo cuatro semanas, salvo en el caso de los niños de cinco a once años, que deben esperar ocho semanas y, en el caso de mayores de 65 años, que no es necesario esperar ese periodo de espera de cuatro semanas, simplemente que la persona se encuentre bien y fuera de aislamiento.