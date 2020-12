Coronavirus Huelva: Las hospitalizaciones bajan del centenar por primera vez desde el mes de octubre

Los hospitales de la provincia de Huelva respiran después de que los ingresos por coronavirus hayan bajado del centenar después de un mes. Concretamente, el 29 de octubre fue la última vez que las hospitalizaciones se situaron por debajo del citado umbral, ascendiendo en aquel día a 86 (siete en cuidados intensivos) los pacientes que requerían de atención hospitalaria. Más de un mes después, los hospitales onubenses cuentan con 96 personas ingresadas, de las que 18 están en la UCI –son ocho hospitalizados menos que en el sábado–.

En este contexto, cabe recordar que desde el pasado 29 de octubre hasta el 11 de noviembre se produjo un crecimiento constante e ininterrumpido del número de hospitalizados, alcanzándose el pico máximo este último día 11 al registrarse 169 ingresos, de los que 18 correspondían a cuidados intensivos. Desde entonces la curva de hospitalizados comenzó a descender hasta llegar a los 96 pacientes actuales. De este modo, cerca de un mes después, los ingresos por coronavirus han bajado un 43,2%, reduciéndose, así, la presión hospitalaria en el conjunto de la provincia.

Sobre los ingresos en el territorio, de los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía se extrae que tan solo un 1,88% de los afectados por el virus está hospitalizado, dado que el número de casos activos asciende a 5.109.

En esta línea, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) revela que Granada encabeza el ranking de hospitalizaciones con 327 pacientes, de los que 87 permanecen en la UCI. Le siguen Cádiz con 241, de los que 47 en UCI; Málaga, 240, de los que 34 en UCI; Sevilla, 223, de los que 69 en UCI; Jaén, 173, de los que 36 en UCI; Córdoba, 142, de los que 33 en UCI; y Almería, 102, de los que 40 en UCI.

De otro lado, la provincia de Huelva sumó en la jornada de ayer 90 casos de coronavirus en una jornada que dejó dos fallecidos en el territorio, según precisó el último parte de Salud. De este modo, la provincia acumula ya 109 defunciones a raíz del virus, de las que tres se han producido en los últimos siete días. Por tanto, ha habido una reducción en el número de decesos respecto a la semana del 22 al 29 del mes pasado, cuando se alcanzaron las siete defunciones por Covid-19.

En lo que respecta a los casos de Covid-19, cabe recordar que no será hasta hoy cuando la Junta de Andalucía especifique la procedencia de los últimos positivos, dado que durante el fin de semana no ofrece la citada información. No obstante, según Salud se contabilizan hasta cinco municipios onubenses en los que no se han producido contagios desde el inicio de la pandemia. Los mismos son Berrocal, Cumbres de Enmedio, Hinojales, La Nava y Villanueva de las Cruces.

En relación a los casos en las localidades del territorio, cabe resaltar que en hasta 22 municipios no se han registrado contagios en los últimos 14 días. Estos son Alájar, Almonaster la Real, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Higuera de la Sierra, Linares de la Sierra, Los Marines , Puerto Moral, Valdelarco, Escacena del Campo, Manzanilla, El Almendro, Cabezas Rubias, El Granado y San Silvestre de Guzmán.

A su vez, siguen creciendo los curados en la provincia después de que en las últimas horas se hayan recuperado 46 personas. De este modo, ya son 4.939 las personas que han conseguido vencer a la enfermedad.

A nivel andaluz, Salud informó ayer de 1.001 casos de Covid-19, 285 menos que la víspera y 612 menos que el domingo de la semana pasada. Asimismo, la autonomía contabilizó 22 muertes –la mitad de ellas en Sevilla–, ocho menos que la víspera, pero ocho más que las 14 del domingo pasado. El resto de provincias que sumaron fallecidos fueron Granada con cuatro, Málaga tres, Cádiz y Córdoba con una. Almería y Jaén no registraron decesos.

Por su parte, Cádiz volvió a encabezar esta jornada la cifra diaria de contagios con 179, seguida Málaga con 151, Granada con 122, Córdoba y Jaén con 118, Sevilla con 115 y Jaén con 108.