Coronavirus Huelva: Los hospitales resisten pese al aumento de los contagios

Huelva asiste a un repunte continuado de los contagios por coronavirus en las últimas semanas. La tendencia ascendente que siguen los mismos es incuestionable, pero aún no es suficiente para la declaración de una séptima ola del virus. Así lo considera el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, quien ayer expresó que "estamos viviendo una subida, que no se puede calificar como ola, pero sí vemos una tendencia ascendente en los ingresos hospitalarios, pero con una evolución diferente respecto a lo que hemos tenido hasta ahora en relación al Covid". Asimismo, añadió, "no hay una relación directa entre ingresos hospitalarios e ingresos en UCI, de modo que probablemente se trata de afectaciones menos virulentas".

Aun así, los hospitales onubenses resisten. Tanto es así, que la presión hospitalaria se vio reducida con seis ingresados menos en planta convencional respecto al martes, mientras que los pacientes en cuidados intensivos siguen siendo los mismos. Por tanto, permanecen hospitalizados en estos momentos 55 pacientes, de los que dos están en UCI.

La provincia contabilizó 602 positivos en las últimas 72 horas, una cifra considerablemente superior a los 459 infectados detectados entre el viernes y este martes. No obstante, los casos activos se han visto reducidos gracias a las 703 personas que se han recuperado de la enfermedad en los tres últimos días. En este sentido, conviene recordar que la Junta de Andalucía solo contabiliza los positivos de los mayores de 60 años o de aquellas personas que, por su carácter vulnerable, presentan un cuadro más grave de la enfermedad.

Pese al incremento de los contagios, la tasa provincial bajó ligeramente hasta los 763,4 casos por cada 100.000 habitantes (nueve puntos menos que a fecha del martes) y, por tanto, Huelva deja de ser la provincia andaluza con mayor índice, pues ahora es Córdoba la que tiene una incidencia superior (789,8).

Lo que no parece tener fin es el capítulo de fallecidos. Huelva volvió a registrar una muerte asociada a la Covid-19 después de diez días sin fallecimientos. Son, por tanto, 494 onubenses los que han perdido la vida como consecuencia del virus.

Sobre la pandemia, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su visita a la finca experimental Valdeoscuro de la cooperativa Onubafruit en Gibraleón, insistió en pedir al Ministerio de Sanidad que autorice a Andalucía a inocular la cuarta dosis contra el covid a las personas mayores de 80 años al considerarlo "oportuno y pertinente", ya que "se está viendo un índice de contagios muy alto" en esa franja de edad. A su vez, indicó que hay una "tendencia al alta" en la región, por lo que pidió "prudencia" durante las fiestas y romerías.

Así lo manifestó Moreno a preguntas de los periodistas, momento en el que recordó que la Junta "lleva cuatro meses solicitando" esta cuarta vacuna porque "lo están pidiendo las residencias de mayores y las asociaciones", así como apuntó que los contagios "incluso están llevando a mayores a ingresar en hospitales" y en algunos casos "a fallecer".