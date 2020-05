Coronavirus Huelva: Nuestro homenaje a los héroes de la bata blanca

El Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo. Una jornada que históricamente ha servido para hacer reivindicaciones especialmente de carácter social y laboral a favor de los trabajadores, y que este año está marcado por el confinamiento que vive la sociedad española desde hace ya más de 40 días por la crisis sanitaria. Por tal motivo las calles no serán escenario en esta ocasión de las manifestaciones y marchas, y seguirán presentando el aspecto vacío que se pretende con el estado de alarma.

Hay varios colectivos de trabajadores que, muy al contrario que el resto, han visto incrementada su actividad de una forma muy notable desde el inicio de la crisis, siendo el de los sanitarios uno de los más sobresalientes por ser los que están luchando contra el virus en la primera línea de esta dura batalla, y por tanto uno de los más expuestos a sufrir sus letales consecuencias, o los daños colaterales que provocan sus duros envites: aislamiento, separación familiar, o el estrés y el miedo que puede llegar a infundir el cuerpo a cuerpo con el enemigo.

A ellos, a los sanitarios, auténticos héroes que han luchado hasta la extenuación desde el primer día y durante los momentos más críticos, y que siguen haciéndolo sin descanso en cada hospital, centro de salud, consultorio o ambulancia de cualquier rincón de la provincia, ha querido Huelva Información rendir homenaje en este Primero de Mayo.

Todos tienen historias terribles que contar. Pero también todos se quedan con lo más positivo de una experiencia. Reconocen haberse enfrentado por primera vez –y esperan que sea la última- a un reto y una situación inéditos y extraordinarios, tanto desde el punto de vista profesional como humano.

Petri Mata Cejas es enfermera de hospitalización de la Unidad de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Infanta Elena y en su caso, su labor está directamente destinada a pacientes Covid-19. En este sentido asegura estar viviendo la situación con “mucha preocupación”, especialmente por los “abuelos” afectados por el virus. Y es que según relata los jóvenes, aunque en aislamiento en el hospital, pueden moverse por la habitación y son autosuficientes, pero los mayores, algunos de ellos con demencias o alzheimer, “necesitan una compañía que nosotros no podemos darles del todo porque no podemos tener mucho contacto con ellos para evitar contagios”. Pero es que según añade, necesitan “especialmente la compañía de sus familiares”.Por ello se muestra convencida de que “sería muy positivo” para ellos que al menos una hora al día se permitiese la visita de un familiar, “eso sí con todas las precauciones”. Y es que “por mucho cariño que nosotros les demos, necesitan la cercanía de sus seres queridos”. Por el contrario, prosigue Petri, desde su punto de vista humano “lo más bonito es como te dan una y mil veces las gracias cada vez que entras a atenderlos en su habitación. Eso te llena de orgullo”.

En líneas generales afirma que su experiencia personal está siendo “relativamente buena” y que, “aunque con mucha preocupación”, nunca ha pasado “miedo” porque entiende que este es su trabajo, que realiza “con mucho gusto porque es la profesión que elegí y que me llena”.

Petri Mata Cejas "Te llena de orgullo cuando te dan las gracias mil y una veces al entrar en las habitaciones a atenderles”

Otro de los grandes sacrificios que están realizando estos auténticos héroes anónimos de la pandemia son las separaciones de sus familias. Es el caso de Esther Ceballos Sáez, médica del dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) de la capital provincial, natural de Ronda y que por residir y trabajar en Huelva no ve a sus padres de avanzada edad, así como al resto de su familia, desde hace ya más de 40 días.Según relata, su situación se agrava teniendo en cuenta que su padre tiene que cuidar de su madre, que muestra síntomas de demencia, por lo que “están pasando mucha angustia”, al tiempo que “yo estoy muy preocupada por ellos”, lo cual “se lleva muy mal a nivel personal”.

En contraposición, añade, le da “mucho aliento” el comportamiento de sus vecinos, los cuales sabiendo que vive alejada de su familia, solo en compañía de su pareja –que también es sanitario– “nos brindan diariamente muchísima ayuda, hasta el punto de ofrecerse para ir a hacernos la compra”.

Esther Ceballos Sáez "A nivel personal lo he llevado mal por mis padres que están en Ronda y no los he podido ver”

De esta experiencia también se queda Esther Ceballos con la solidaridad mostrada en general por la sociedad hacia el colectivo: “Comenzamos muy escasos de material, pero la solidaridad mostrada especialmente durante las primeras semanas por numerosas empresas y personas a título personal es muy reseñable”. Y es que, según precisa, “nos donaron elementos de protección”, recordando especialmente como un día unos ciudadanos chinos “nos trajeron mascarillas que ya no iban a necesitar”, o como “nos han traído hasta pizzas para comer”. Afortunadamente, añade, el distrito “nos ha ido dotando de todo el material necesario y ahora todo está mucho mejor”.

Otra experiencia especialmente desgarradora desde el punto de humano es la de Alberto Tenorio Abreu, facultativo del laboratorio de microbiología del área de virología molecular del Juan Ramón Jiménez, a quien tras más de un mes sin ver en persona a sus dos hijos de 6 y 8 años, se le “partió el alma” cuando, a través de una videollamada, uno de ellos rompió a llorar al pensar que “nunca más iba a poder ver a sus papá y a su mamá [también sanitaria, aunque en Riotinto] porque creía que ambos iban a enfermar de covid-19.Un episodio que reconoce “he llevado muy mal, sobre todo por los pequeños”, los cuales tuvieron que dejar durante más de un mes con su cuñada. “Afortunadamente –añade- todo ha ido mejorando y hemos regularizado las guardias mi mujer y yo, por lo que ya los tenemos en casa”.

Por las manos de este facultativo han pasado prácticamente todas las pruebas PCR que se han hecho en Huelva durante la crisis y piensa que es un “afortunado” porque todo esto ha pasado de forma “mucho más suave” en relación a compañeros en otras provincias y hospitales. No obstante, añade, ha habido momentos “muy críticos cuando se produjo el pico máximo en nuestra provincia, lo cual viví con mucho estrés, agobio y algo de miedo”.

Alberto Tenorio Abreu "Me partió el alma ver a mi hijo llorar porque pensaba que no a ver nunca más a su papá y su mamá"

Asegura que la saturación de trabajo los obligó a echar “muchísimas horas” durante las primeras semanas, recordando especialmente un día que entró a trabajar a las ocho de la mañana, para salir a las tres de la madrugada del siguiente “pero no podíamos dejar de hacer diagnósticos en aquella avalancha inicial”. De todo esto se queda con “lo extraordinario que llega a ser el ser humano ante situaciones tan adversas”. Y es que según afirma “la unión, la solidaridad y el gran trabajo en equipo de todos los profesionales, junto con la cooperación de la ciudadanía, han hecho posible que vayamos saliendo de esta crisis sanitaria de forma exitosa”, aunque no quiere olvidar a las víctimas y familiares “golpeados de lleno por esta terrible enfermedad”.

A pesar de los “duros momentos vividos”, la experiencia también está teniendo su parte “gratificante” para Gema María Varo Sánchez, jefa de Servicio de Análisis Clínicos del Hospital de Riotinto, quien asegura que a nivel profesional nunca se he enfrentado a una situación similar, con muchas decisiones que tomar “por y para el paciente y los profesionales sanitarios”, que según añade, “han manifestado más que nunca su vocación sanitaria”. El covid-19 “nos ha traído luces y sombras –añade- pero me quedo con lo mejor, con la calidad humana de todos mis compañeros”.

El Hospital de Riotinto es “muy familiar”, añade Gema, lo cual ha ayudado a que “entre todos se coordine de forma muy estrecha y de la mejor forma posible todas las medidas higiénicas y de seguridad recomendadas para la lucha contra el virus”. Reconoce que al principio “fue muy duro, el personal estaba asustado y hubo que adoptar medidas en un tiempo record”, con lo que se logró “una mayor concienciación entre todos los profesionales y normalizar la situación”.

Gema María Varo Sánchez "El esfuerzo de todos es el motor para seguir luchando por regresar pronto a la normalidad”

Para esta facultativa el laboratorio es “la pieza clave en este puzzle” ya que los resultados de las pruebas “marcan las directrices y algoritmos a desarrollar en un escenario de complejidad”. Reconoce haber vivido momentos “muy críticos”, los cuales “hemos logrado superar con éxito unidos”, por lo que asegura sentirse “orgullosa” de su equipo de Laboratorio, de todos los profesionales sanitarios y no sanitarios de toda el Área Sanitaria Norte de Huelva y, por supuesto, de todos los ciudadanos que se han quedado en casa”.

Miguel Ángel Ruiz Moyano, enfermero y coordinador de cuidados en la Unidad de Gestión Clínica Condado Occidental, aunque se muestra convencido de que “vamos a salir reforzados como sociedad”, también reconoce que la situación ha sido “muy dura” porque nunca habíamos vivido una pandemia así”. A pesar de ello confiesa estar viviéndolo todo “tranquilo” porque “nos hemos organizado bien y contamos con material”.Como para la mayoría de sus compañeros, su principal preocupación está en no contagiar a sus familiares: “Si me contagio yo no me importa, pero si yo contagio a algún familiar me moriría”, afirma con rotundidad.

En el plano negativo Ruiz Moyano pone el foco en los políticos. “De toda esta experiencia para mí lo peor está siendo el enfrentamiento político y el uso partidista de la pandemia”, afirma, cuando desde su punto de vista “lo ideal es que estuviesen unidos con el único y principal objetivo de vencer al virus”. Y es que según añade “las diferencias políticas tienen que quedar en un segundo plano en estos momentos, ya habrá tiempo para ello”.

Miguel Ángel Ruiz Moyano "Si me contagio yo no me importa, pero si contagio a algún familiar mío entonces me moriría”

Y en el positivo se queda con el compañerismo entre sanitarios que se ha forjado gracias a esta crisis. Un compañerismo que “ya existía entre los profesionales, pero que se ha reforzado mucho, y eso es muy bonito”. Pero si hay una profesional que valora la unidad de todo el colectivo para hacer frente a esta crisis, esa es Marian Pérez Iglesias, enfermera del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Juan Ramón Jiménez, para quien todo el personal, sanitario o no, de dicho centro hospitalario, es un “gran equipo”. Y es que para ella “es momento de reencontrarnos, de conocernos y de hacer grupo porque todos nos necesitamos mutuamente, todos estamos dando lo mejor de nosotros”.

Para definir su sensación personal sobre la situación Pérez Iglesias hace referencia a la científica Marie Curie, quien dijo “realmente en la vida nada debe ser temido, solo comprendido”. Una frase que para ella “es perfectamente aplicable en medio de esta crisis porque “siempre he sido partidaria de que hay que enfrentar las situaciones”.

Marián Pérez Iglesias "Muchos hemos relegado a un segundo plano a nuestros seres queridos, a los que no podemos ni ver”

Desde su punto de vista todo esto también les está sirviendo para “sentirnos útiles” y para “estar más preparados para el mañana, porque de todo se aprende y de todo se adquiere experiencia y profesionalidad”, ya que se muestra convencida de que “este capítulo está aún sin acabar”. Sobre las situaciones familiares de los sanitarios indica que “muchos hemos relegado a un segundo plano a nuestros seres queridos, a los que no podemos ni ver para evitar contagios”.

En relación a los contagios, pero en este caso entre el personal sanitario, Marian Pérez asegura que “siempre estamos rogando para no enfermar porque sabemos que se nos necesita en el hospital” a lo que añade que conoce casos de compañeros con sintomatología del covid-19 que han llegado a llorar por tener que quedarse en casa y no poder ayudar”. Un tema por el que “me siento muy orgullosa de mi profesión”, concluye.