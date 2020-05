Coronavirus Huelva: La enseñanza a distancia en el Andévalo llega hasta Colombia

En 19 minutos puede pasar cualquier cosa. Y más ahora en época de confinamiento. En 19 minutos da tiempo a reencontrarse con uno mismo e incluso viajar. Y no a la vuelta de la esquina. En 19 minutos, aunque parezca mentira, da tiempo a cruzar el charco. El profesor de educación física Adrián Carranza lo ha hecho desde el triángulo de Cabezas Rubias, Montes de San Benito y Villanueva de las Cruces hasta Colombia. El docente comenzó el estado de alarma creando un canal de Youtube –AdryCfitness– con ejercicios para sus 80 alumnos del Colegio Público Rural Aderan I y dos meses después se ha encontrado dando una videoconferencia en la Fundación Universitaria Juan Castellano de Colombia para medio millar de personas bajo el título: Alternativas para la Educación Física Recreación y Deportes en tiempos de confinamiento.

El origen de esta historia empieza cuando Carranza crea el reto Al menos 19 para acabar con la Covid-19. 19 segundos, 19 repeticiones o 19 veces hay que lavarse las manos cada día. "Yo tenía claro que todos mis alumnos debían realizar 19 minutos de actividad física en casa durante todos los días", cuenta el docente a Huelva Información. Y así lo relaciona todo con el virus hasta el punto de crear pequeñas historias dentro de la propia clase.

Adrián Carranza tiene como alumnos a niños desde los 3 años hasta los 14 -15 si son repetidores-. Señala que con la rapidez con la que llegó todo tuvo prácticamente dos días para pensar cómo dar sus clases a sus alumnos dentro de la dificultad del confinamiento y que no todos tienen ordenadores portátiles y wifi. También descartó el material teórico porque no quería saturar a los estudiantes ya que con el resto de las asignaturas iban servidos. Así, llegó a la conclusión de que todos tenían móviles y, obviamente, megas para disfrutar de internet. Y decidió crear un canal de Youtube, para lo que también tuvo que formarse "porque no tenia ni idea de esto".

"Muchos niños te dicen ahora que quieren ser de mayor famoso o youtuber. Era un centro de interés común y los iba a tener motivados. El hecho de que su maestro de la noche a la mañana tenga un canal de Youtube y se comportarse como un youtuber pues los iba a tener lo suficientemente enganchados para seguir los vídeos y realizar la actividad física en casa". Los objetivos educativos también es otra cuestión que ha tenido que cambiar. "No es lo mismo hacer deporte con todos los materiales a estar en casa. Si antes el objetivo era hacer bien un pase y una recepción a dos manos eso ya no tiene mucho sentido porque ahora puedes romper algún aparato de la casa".

De esta forma los ejercicios son con poca intensidad por los reducidos espacios por lo que "tenemos que darle mucha movilidad a los alumnos para que se cansen". Una de los obstáculos que ha tenido que sortear Adrián Carranza es que sólo tiene posibilidad de subir un vídeo cada día ya que no da tiempo hacer vídeos específicos para cada edad. De ahí que los vídeos sean generales y dentro de ellos hay pautas y adaptaciones para cada edad de los estudiantes. Es más dentro del ejercicio físico integra conocimientos de otras asignaturas por lo que la actividad educativa es redonda en todos los sentidos. El feedback es fundamental con los alumnos y padres. Desde los comentarios, necesidades y aportaciones en los propios vídeos hasta por Whattsap. Incluso hay un seguimiento de una alimentación saludable.

Así, los vídeos del canal de Youtube, que comenzó para 80 alumnos, se fueron compartiendo por redes sociales, hasta el punto que en el último mes cerca de 9.000 personas han visto a Adrián Carranza dar clases de educación física desde su casa. Tanto se han multiplicado sus vídeos que han llegado hasta Sudamérica. Todo no quedó ahí sino que se pusieron en contacto con él a través de Facebook desde la ciudad colombina de Tunja. Era un maestro de la Fundación Universitaria Juan Castellano, donde tampoco hay clases presenciales y la verdad es que "le gustó mucho y los ejercicios, los planteamientos y mi forma de transmitir a los alumnos".

De esta forma le ofrecieron dar una videoconferencia que aceptó al momento. "Fue algo muy grande", reconoce el docente, quien ya piensa qué va a hacer con el canal de Youtube durante el verano y el próximo curso. Aunque se vuelvan a las clases presenciales "recurriré muchas veces a estos vídeos porque puede ayudar a seguir aprendiendo".

Por su parte, la delegada territorial de educación y deporte, Estela Villalba, ha aplaudido la la iniciativa de este docente y ha destacado el fantástico trabajo que maestros y profesores de nuestra provincia están realizando para adaptarse a esta situación e impartir las clases de manera no presencial. "No es una tarea fácil, pero la vocación de servicio y el sentido de la responsabilidad de los docentes están por encima de las dificultades." "Es un orgullo que ese esfuerzo se reconozca desde lugares tan lejanos como Colombia".