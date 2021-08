Coronavirus Huelva: Los diagnosticados con antígenos sufren una odisea para obtener el certificado Covid

Las personas cuyo contagio por coronavirus fue detectado por un test de antígenos y no por una PCR están en el limbo: no pueden vacunarse ni pedir el certificado de recuperación. El motivo radica en que la Unión Europea no admite tales test como prueba de que alguien superó el virus y se ha curado del mismo y únicamente acepta la PCR.

Son muchos los onubenses que se han llevado la sorpresa de que no pueden disponer de un certificado Covid por la mencionada razón. Es el caso de Álvaro Gómez, quien acudió al centro de salud de Rociana del Condado para someterse a un test de antígenos, que dictó que era positivo.

Dado que una persona cuando da positivo no puede vacunarse hasta que pasan seis meses, el único modo de obtener un certificado en un tiempo inferior a estos 180 días es solicitar el de recuperación. Es entonces cuando Álvaro Gómez se topa con la sorpresa de que no puede recibirlo al no haber sido diagnosticado por una PCR.

“Durante mi aislamiento realicé continuas llamadas a Salud Responde para que se me hiciese una PCR y así obtener el certificado. Sin embargo, no encontré respuesta en todos esos días”, resume a Huelva Información el afectado.

Por tanto, Álvaro es uno de los onubenses que, aun habiendo superado la enfermedad, no puede solicitar un certificado de recuperación, hecho que le priva de viajar o de asistir a algunas actividades que lo requieran. De este modo “tendré que desembolsar dinero para poder tener una prueba negativa cuando la situación lo requiera”, lamenta.