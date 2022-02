Coronavirus Huelva: Los contagios siguen en descenso con una caída del 30% en la última semana

La sexta ola continúa su retroceso en la provincia de Huelva, aunque a un menor ritmo de lo que lo hacía semanas atrás. Concretamente, los contagios por coronavirus se han visto reducidos en un 30% en la últimos siete días, después de que la Consejería de Salud haya cifrado en 869 los positivos detectados desde el pasado sábado y en 1.225 los infectados registrados en la semana inmediatamente anterior a la actual.

Pese a que la pandemia remite, las muertes a causa de la Covid-19 no cesan. Tanto es así, que ayer volvió a registrarse un deceso, en Villarrasa, por lo que febrero suma 27 muertes o, lo que es lo mismo, una víctimas mortal cada 24 horas. Son, por tanto, más defunciones que en los tres meses anteriores, véase noviembre (5), diciembre (4) y enero (15). No obstante, conviene recordar que, según confirmaron fuentes de Salud a este diario, "no todas las muertes recogidas en el parte de Covid-19 son a causa del Covid-19, dado que están detalladas todas las personas que fallecen infectadas, pese a que la causa de la muerte sea otra".

La menor velocidad de propagación de la Covid-19 se traduce en una tasa de incidencia que baja 17 puntos en un solo día y que ya roza los 400 casos por cada 100.000 habitantes. El índice provincial se sitúa en 406 y los municipios con una tasa superior a mil se redujeron de seis a cinco en el último día: Puerto Moral (1.423,5), Fuenteheridos (1.198,4), Jabugo (1.157,1), Aroche (1.116,2) y Santa Bárbara de Casa (1.042,7). Lo que no bajaron fueron las localidades en riesgo muy alto de contagio, dado que se mantienen aún en 26, el 32% del total de la provincia onubense.

De otro lado, sí que se vieron incrementados de ocho a nueve los pueblos que no contabilizan nuevos contagios desde hace 14 días o más y que, por ende, están libres del virus. Los mismos son Cañaveral de León, Cumbres de Enmedio, La Granada de Río-Tinto, Hinojales, Los Marines, Linares de la Sierra, La Nava, Valdelarco y Sanlúcar de Guadiana.

Por su parte, la presión hospitalaria experimentó un nuevo descenso en el número de hospitalizados, una persona menos en cuidados intensivos. De este modo, los ingresos se redujeron a 38, de los que tres corresponden a la UCI.

Por otro lado, resultó también positivo el hecho de que 986 personas consiguiesen vencer al virus en el último día. Debido a que es una cifra muy elevada en comparación con los nuevos infectados, los casos activos se redujeron a 8.587.