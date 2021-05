Coronavirus Huelva: Los contagios caen un 30% en la última semana y la incidencia sigue en descenso

La cuarta ola de coronavirus sigue en descenso en la provincia de Huelva, empujada por la tendencia decreciente de los contagios en los últimos días. La misma, que se caracterizaba por un ritmo moderado, tomó ayer una marcha más al disminuir los contagios hasta los 71, una cifra notablemente inferior a la registrada hace una semana, fecha en la que ascendieron a 127.

Mayo confirma así una caída que no se detiene, dado que en los últimos siete días los positivos se han elevado a 447, un 30% menos que los casos de Covid-19 contabilizados en la semana inmediatamente anterior. No obstante, conviene precisar que la provincia aún no ha sentido los efectos del primer fin de semana de apertura de la movilidad provincial, cuyas consecuencias podrían ser visibles a finales de la presente semana con un ligero repunte –una circunstancia que suele repetirse cada vez que se aprueba una mayor flexibilidad en las restricciones de movilidad–.

Por municipios, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) situó a la capital como la localidad que más positivos concentró en 24 horas al registrar 18. Le siguieron Bollullos Par del Condado (8), Almonte (5), Moguer (5), La Palma del Condado (5), Rociana del Condado (5), Ayamonte (4), Cartaya (4), San Bartolomé de la Torre (3), Gibraleón (3), San Juan del Puerto (2), Punta Umbría (2), Isla Cristina (1), Aljaraque (1), Lucena del Puerto (1), Bonares (1), Escacena del Campo (1), Aracena (1), Cañaveral de León (1), Rosal de la Frontera (1) y Valverde del Camino (1).

La caída de los contagios llevó aparejada una disminución de la tasa de incidencia, la cual bajó ayer cerca de 10 puntos y se sitúa en 213 casos por cada 100.000 habitantes, un 12% menos que hace una semana.

La reducción en el índice deriva en un menor número de municipios con restricciones. Tanto es así, que el comité territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de la provincia de Huelva de la Junta de Andalucía decretó ayer el cierre perimetral de seis municipios de la provincia –uno menos que la semana pasada– y también el cierre de los servicios no esenciales en el caso de Cumbres Mayores y Lucena del Puerto, al registrar unas tasas de 1.257,9 y 1.287,9 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

De este modo, los seis municipios con cierre perimetral, que se sitúan por encima de la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes, son Lucena del Puerto (1.287,9), Cumbres Mayores (1.257,9), Santa Olalla del Cala, que pertenece al Distrito Sevilla Norte, (989,1), Almonte (685,5), Rociana del Condado (541,6) y Beas (529,8).

A este respecto, conviene indicar que el comité territorial estudió los casos de Santa Ana la Real (631,6), Galaroza (723,3), Cañaveral de León (505,1) y Chucena (539,8, Distrito Aljarafe de Sevilla) y consideró que, al tener una población inferior a 5.000 habitantes y tras una evaluación epidemiológica específica, se excepcionan del cierre perimetral. Del mismo modo, los casos de Cumbres de San Bartolomé y Cortelazor, también de menos de 5.000 habitantes y tras este mismo estudio, se excepcionan del cierre perimetral y del cese de actividad no esencial.

Por otro lado, el Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto mantiene en Nivel 3 el nivel de alerta del Distrito Sanitario Condado-Campiña, así como en Nivel 2 los otros dos distritos de Huelva (Huelva-Costa y Área Sanitaria Norte).

La vigencia de las medidas adoptadas será de siete días a contar desde hoy tras su publicación en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El descenso de los positivos se trasladó también a los hospitales, pues la presión hospitalaria experimentó ayer una brusca caída al contabilizarse seis ingresados menos que en la víspera. De este modo, los hospitalizados bajaron a 69, de los que 11 permanecen en cuidados intensivos.

En el plano positivo, cabe destacar que los curados doblaron ayer a los nuevos contagios, dado que 148 personas consiguieron vencer a la enfermedad; así como que la provincia no sumó ningún fallecimiento, por lo que, por el momento, mayo concentra una única víctima mortal.

En cuanto a las vacunas inoculadas en la provincia, son ya 187.657 las dosis administradas y 59.994 las personas que cuentan con las dos dosis.