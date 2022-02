Coronavirus Huelva: Más de 300 mayores se han contagiado en residencias desde el inicio de la pandemia

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha mostrado "su preocupación" por el aumento de fallecidos en las residencias de mayores de la comunidad autónoma andaluza como consecuencia del Covid-19 a través de su variante ómicron, ya que "hasta este viernes 11 de febrero han muerto 86 personas" en estos centros, lo que supone 13 más que en todo el mes de enero. En este sentido, expresan que en Huelva se han contagiado desde el inicio de la pandemia 320 mayores, habiendo fallecido 70.

"Nos preocupa el aumento de fallecimientos que se está produciendo. Evidentemente este ómicron no está parando los contagios y a día 11 de febrero han fallecido 86 personas, mientras que el pasado enero murieron 73 en todo el mes y en diciembre fueron nueve", ha indicado el presidente de FOAM, Martín Durán.

Ha añadido que a fecha de hoy el número de fallecidos en residencias de Andalucía desde que comenzó la pandemia por Covid "asciende a 2.436 y el número de residentes contagiados a 15.654". Además, en lo que va de mes "el número de contagios asciende a 1.557 y en enero hubo un total de 2.274", pero "a día 11 del mes pasado estábamos en 170 contagios, mientras que este mes estamos en 1.557".

"Nos preocupa que la mortalidad ha ascendido de una forma preocupante y los contagios, aunque parece que empiezan a bajar, lo están haciendo muy lentamente", con "una cantidad enorme de contagios tanto entre trabajadores como en residentes".

Además, ha añadido que al haber tantos contagios entre trabajadores "se están produciendo numeras bajas y esas bajas no se pueden cubrir porque no hay personal en el mercado laboral para cubrirlas", lo que "está ocasionando que la atención que están recibiendo nuestro mayores no sea la adecuada".