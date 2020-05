Coronavirus Huelva: El comercio se prepara para abrir el lunes con una normativa específica

Huelva Comercio ya ha informado a sus asociados acerca de las condiciones que se darán el próximo lunes tras la reapertura de los negocios y la normativa que tendrán que cumplir para que los clientes puedan realizar sus compras con toda la tranquilidad y seguridad posible. Desde la citada asociación se hace un llamamiento a la ciudadanía en aras a que puedan acudir a realizar sus compras con todas las garantías posibles.

Dicha apertura se producirá en aquellos establecimientos cuya actividad se vio suspendida por la declaración de estado de alarma, a excepción de los que tengan una superficie de más de 400 m2, o estén en un centro comercial sin acceso independiente y directo desde el exterior.

Para asegurar y hacer cumplir con la normativa sanitaria, se limita al 30 % del aforo total la ocupación del local, garantizando siempre la distancia de 2 metros entre clientes. En el caso de locales con más de una planta, se aplicaría esta norma en la misma proporción a cada planta. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el comercio podrá establecer un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos determinados y cuando dispongan de aparcamientos propios para sus empleados y clientes, cuando el acceso a las instalaciones, los lectores de «tickets» y tarjetas de empleados no pudiera realizarse de manera automática sin contacto, este será sustituido por un control manual y continuo por parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento de las normas de aforo. Este personal también supervisará que se cumple con las normas de llegada y salida escalonada de los empleados a y desde su puesto de trabajo, según los turnos establecidos por el centro

En cuanto a las medidas de limpieza, también Huelva Comercio ha recordado a los comerciantes que deberán realizar, al menos dos veces al día, una limpieza y desinfección de sus instalaciones con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensadoras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros elementos de similares características.

Cuando en el establecimiento o local vaya a permanecer más de un trabajador atendiendo al público, las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona comercial, si no también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. Se garantizará, asimismo, una ventilación adecuada de todos los establecimientos y locales comerciales, no permiténdose la utilización de los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso de que resultara estrictamente necesario.

El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales será el estrictamente necesario para que los clientes puedan realizar sus compras o recibir la prestación del servicio y en aquellos en los que sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de dos metros, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y señalización. En todo caso, la atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea por el mismo trabajador.

Otras normas que deberán cumplir se refieren a que se tendrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos, los probadores deberán utilizarse por una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfectarán y en caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, la misma deberá ser higienizada antes de que sea facilitada a otros clientes.