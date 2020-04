Coronavirus Huelva: La buena fe marca los contratos de alquiler de los estudiantes

El debate social acerca de qué pasa con los contratos de alquiler de los pisos de estudiantes durante el confinamiento sigue en la mesa. La excepcional situación que ha desencadenado el estado de alarma ha traído consigo una ruptura de la normalidad, por lo que desde el Gobierno central ha nacido un cuerpo legal atestado de decretos que vienen a sanar los golpes más duros del coronavirus. No obstante, la regulación de los alquileres no ha conseguido encontrar acomodo dentro de la nueva normativa inmobiliaria. Por ello, la decisión de no cobrar, ajustar la renta o reclamar la cuantía completa del alquiler reside en el propietario y, por lo tanto, la buena fe es el principio de derecho que gobierna en esta cuestión.

Alcanzar una solución por parte de las instituciones se antoja complicado, en tanto que la supresión del alquiler supondría un perjuicio para el arrendador, quien no podría cubrir sus gastos con estos ingresos; mientras que la continuación del pago por parte de los arrendatarios podría generar situaciones de ahogo económico en la familia. Por ello, el acuerdo entre particulares se presume como la mejor opción cuando el estudiante deja de residir en el piso de alquiler para volver a su hogar habitual.

Una de las fórmulas más asiduas es la de una rebaja del 50%. Es el caso del piso de Mariano Torres, estudiante en Granada del máster habilitante para ser profesor de Biología, si bien el desenlace “está lejos de considerarse un acuerdo”. En un principio el casero de este onubense, quien comparte piso con tres compañeros más, les citó para “pedir nuestra opinión, ya que afirmaba querer lo mejor para todos”, si bien “nunca llegó a haber acuerdo como tal, porque la decisión de una rebaja del 50% fue unilateral”. En cuanto a las pertenencias se refiere, la continuación del contrato le permite tenerlas en la vivienda hasta que el Gobierno permita los desplazamientos para tales cuestiones.

Mayor facilidad para alcanzar esta rebaja tuvieron Irene Márquez y Sara Flores, estudiantes de Marketing y Marketing y Turismo en la Universidad de Cádiz, respectivamente. Desde un primer momento recibieron la llamada del propietario de la vivienda para proponerles una reducción de la mitad del pago hasta junio, “un acuerdo razonable, porque entendemos que él también tiene que cubrir sus gastos”. Ambas estudiantes decidieron dejar el piso para volver a Huelva con su familia, si bien aseguran que, tras haber sido decretado el estado de alarma, han estado un mes más en Jerez “por prevención, pues podíamos estar contagiadas”. Tras cerciorarse que no hay posibilidad de haber contraído el virus, las dos onubenses regresarán a casa la próxima semana después de que la Policía les haya asegurado que está permitido “el regreso a la vivienda habitual”.

El acuerdo entre arrendador y arrendatario ha sido más benévolo con Marta Ruiz, estudiante del Doble Grado de Relaciones Internacionales y Protocolo en Madrid. Lejos de convertirse en una odisea como “lo ha podido ser para otros compañeros”, su casera decidió suprimir el alquiler mientras dure la situación de confinamiento, por lo que esta onubense solo tendría que pagar los días que volviera al piso en vista a unos posibles exámenes en junio o julio.

Pese a ello, los 600 kilómetros que separan Madrid de Huelva suponen un escollo para la búsqueda de un nuevo piso para el próximo curso académico, al igual que para una probable mudanza. Si bien es cierto que desde la Universidad Rey Juan Carlos se ha posibilitado un permiso a los estudiantes para regresar a Madrid al objeto de recoger sus pertenencias y hacer mudanzas, la autorización no deja de ser personal. Por tanto, “la mudanza es un nuevo obstáculo cuando solo la puede hacer una persona y sin tener coche propio”, resume Marta.

La otra cara de la moneda la narra Ana Vigara, estudiante de Farmacia en la Universidad de Sevilla. Para ella y sus tres compañeras de piso ha sido imposible llegar un acuerdo con la propietaria de la vivienda, en tanto que aseguraba que “era autónoma y necesitaba el dinero para cubrir sus gastos”. Es reseñable apuntar que una de las alquiladas deja la vivienda el año siguiente, pero “tampoco con ella ha sido flexible, por lo que todas tendremos que seguir pagando hasta junio, aunque no vivamos allí”, sostiene Ana.

Por lo general, la permanencia en las residencias de alquiler de las pertenencias de los estudiantes no comporta un problema, aunque sí que se observan contrastes en los acuerdos económicos. La disparidad de soluciones obedece a las necesidades de cada propietario, aunque la mayoría de los universitarios coinciden en que, dada la excepcionalidad de la situación, “todos los arrendadores deberían, al menos, bajar la cuantía del alquiler, porque todos nos hemos vuelto con nuestras familias”.