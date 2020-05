Coronavirus Huelva: Voces femeninas de la provincia se unen para cantar 'Let it be', de The Beatles

Un grupo de voces femeninas de Huelva se han unido para cantar la famosa canción de The Beatles, Let it be, en el marco de la iniciativa #yomequedoencasa.

Junto a un grupo de músicos también onubenses y bajo la producción de César López Perea, se graba una versión muy peculiar de la canción del popular grupo de Liverpool.

Las voces son: Rosa Cabrera, Natalia Carrión, Pilar Gil, Cecilia González, María Guzmán, Elena Llompart, Helga Molina, Miriam Pérez, Toñy Portillo, Ana Pulgarín, Cristina Vázquez, Mayte Vázquez y Vicky Vega; mientras que la nómina de músicos está compuesta por: Santi D. Vasallo (Guitarra), César L. Perea (Guitarras, bajo y batería), David Núñez (Piano) y Pablo Vázquez (Hammond).