Coronavirus Huelva: UGT pide que las bajas de profesores por Covid-19 se cubran "de forma inmediata"

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha hecho un llamamiento a la Delegación de Educación en Huelva para que las bajas por Covid-19 del personal educativo se cubran "de forma inmediata", de manea que sea "suficiente" la comunicación del positivo al equipo directivo "sin esperar a la baja médica, la cual llega muchas veces cuando el profesional se ha recuperado".

En este punto, desde el sindicato señalan que, fruto de la sexta ola, son "muchos los centros educativos que hacen malabarismos para cubrir todas las bajas por Covid-19 en el profesorado". En este sentido, UGT añade que "se han dado casos de centros con hasta el 40% de la plantilla de baja sin sustituir".

El problema radica, según el sindicato, "en que esas bajas no se cubren, ya que tanto el personal docente como los directores y directoras de los centros sólo encuentran impedimentos ante la necesidad de cubrir esas ausencias". En primer lugar, los docentes que han dado positivo "tienen serias dificultades para poder conseguir la baja médica, como el resto de trabajadores". En segundo lugar, "los directores y directoras no pueden solicitar que se cubra esa baja ya que no disponen del documento de baja del docente".