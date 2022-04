Coronavirus Huelva: Solo dos de cada diez onubenses "están de acuerdo" con las actuales normas de mascarillas

El ya habitual gesto de ponerse la mascarilla al entrar en un establecimiento deja de ser obligatorio. Eso sí, con algunas excepciones, véase en los centros sanitarios, en los sociosanitarios o en los transportes públicos. Una nueva medida con la que no están de acuerdo del todo los onubenses. Tanto es así, que el 20% de los onubenses que han participado en una encuesta de 'Huelva Información' sobre si es acertada la decisión del final del cubrebocas en interiores considera "adecuadas" las medidas actuales.

Por otro lado, un 65% de los encuestados manifiesta que "aún es pronto" para eliminar la mascarilla en interior y, por ende, opinan que "su uso debería prolongarse durante algo más de tiempo". Asimismo, el resto de onubenses participantes en la encuesta (15%) eliminaría todo tipo de medidas porque "el cuadro de la enfermedad no es tan agresivo como anteriormente" a raíz de la campaña de vacunación.

La citada encuesta está activa desde el pasado lunes y finalizará este viernes. Hasta el momento han respondido 250 onubenses. Puede participar en el siguiente si pincha aquí.

Sobre el empleo o no de la mascarilla hoy en Huelva capital, resulta llamativo el hecho de que en exteriores el cubrebocas continúa siendo un elemento de protección muy utilizado. Ante la incertidumbre del virus, los onubenses no terminan de despojarse de la mascarilla al aire libre, al igual que sucede en la mayor parte de los establecimientos comerciales, donde la gran mayoría de los clientes prefieren protegerse durante el momento de sus compras pese a que no están obligados a ello.

A este respecto, conviene recordar que los españoles aún no se desprenderán del todo de la mascarilla, ya que seguirá siendo obligatoria en determinados ambientes, "en razón de la vulnerabilidad" de las personas que los suelen ocupar. Por ejemplo, habrá que seguir llevándola en centros, servicios y establecimientos sanitarios, como hospitales, centros de salud, centros de transfusión de sangre o farmacias. En los hospitales, sin embargo, las personas ingresadas estarán exentas de llevarla cuando estén en su habitación.

La mascarilla en interiores también se deberá llevar en centros sociosanitarios como residencias de mayores, aunque no será obligatoria para los ancianos pero sí para los trabajadores y los familiares que realicen visitas.

Del mismo modo, la mascarilla aún será obligatoria en transporte aéreo, ferrocarril, cable, autobuses y cualquier tipo de medio público. En los barcos, se deberá llevar cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.