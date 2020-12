Coronavirus Huelva: Salvar la vida esta Navidad

“Ya vendrán otras Navidades. Apelamos a la concienciación ciudadana, que tan bien lo hizo en la primera ola, independientemente de las medidas. No hay que salvar la Navidad sino la vida”. Son palabras del sindicato médico de Huelva a Huelva Información sobre las medidas acordadas por el Gobierno de España para las próximas fiestas navideñas a la espera de las actualizaciones de la Junta de Andalucía. “Tenemos que ser conscientes en la situación que estamos porque la segunda ola ha golpeado como no golpeó la primera y una tercera puede ser desastrosa”. Y es que, según el sindicato médico, en el caso concreto de la provincia de Huelva “no estamos preparados a nivel sanitario”.

El sindicato de Enfermería de Huelva (Satse) señaló a este periódico que hay que esperar a la evolución de la pandemia desde hoy hasta el próximo día 23. Ante las medidas entienden que “son más recomendaciones (a excepción del toque de queda) más que otra cosa porque será muy difícil comprobar y justificar los movimientos, al igual que la limitación en los domicilios”. Ante esta situación, desde Satse apelaron a la “responsabilidad individual para que se cumplan las recomendaciones sanitarias”.

Por su parte, el presidente de CSIF Huelva Juan Manuel Quilón, explicó a este periódico que las medidas del Gobierno de España “están enfocadas a encontrar un equilibrio entre mantener la seguridad y facilitar las celebraciones, pero el objetivo principal no debe difuminarse y tiene que ser continuar paliando contagios, hospitalizaciones y defunciones de la segunda ola de la pandemia. El punto de mira no debe ser salvar la Navidad sino salvar vidas; no se trata de verlo como restricciones sino como medidas de prevención”. Y es en este contexto en el que consideran que se “deben limitar los contactos al máximo, respetar los grupos de convivencia estables, los conocidos grupos burbuja. No se trata de lo que podemos hacer sino de lo que debemos hacer”, explicó el presidente de CSIF Huelva.

En este línea Quilón apuntó que “lo esencial es superar esta crisis sanitaria, no realizar reuniones con personas no habituales por el simple hecho de que esté marcado en el calendario”. Así, “nuestros hospitales colapsados deben ser la foto fija que tengamos en mente a la hora de valorar esta situación”.

Por último, desde UGT Huelva ya plantearon en su momento que la “movilidad sea la menor posible”. Así, también apuntaron que “todos tenemos que ser responsables con lo que está ocurriendo”, de ahí que hicieron una llamada a la “concienciación ciudadana”. “La pandemia es cosa de todos, no solo de quien gobierne”.