Coronavirus Huelva: Salud achaca a "pequeños brotes" la subida de la tasa

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha achacado a la existencia de "pequeños brotes" el hecho de que algunas provincias andaluzas, como Huelva o Almería, superen a la media de la comunidad autónoma en cuanto a la tasa de casos de Covid-19, siendo esa la razón de que sufran "pequeñas subidas y bajadas" en dicha tasa, si bien ha resaltado que en Andalucía se cuenta con la "tranquilidad" que da el alto grado de vacunación logrado.

Así, según ha explicado en rueda de prensa en Córdoba, "en Huelva estamos ahora mismo con una incidencia acumulada de 60 casos", mientras que "en Almería estaba hace nada en una incidencia acumulada de 70 (casos) y hoy está por debajo de 50", frente a la media andaluza de 34.

Se trata, según ha señalado Aguirre, de "pequeñas subidas y bajadas, que vienen como consecuencia de pequeños brotes", siendo ejemplo de ello la ciudad de Córdoba, que "tiene un poco más de incidencia acumulada" que el resto de capitales andaluzas "por el brote específico de la cárcel", que afecta a 56 internos.

Esto quiere decir, según ha argumentado el consejero de Salud, estamos ante "pequeños brotes que hacen que suban" las tasas Covid, "en pequeñas cantidades, a nivel de provincia", pero, de forma general, en Andalucía la situación es buena, pues "ha bajado la presión asistencial en cinco puntos y en las UCI en cuatro", de forma que, "desde el punto de vista hospitalario estamos en una tendencia descendente", mientras que, "desde el punto de vista de incidencia acumulada, llevamos un mes en una horquilla entre 29 y 34", con "pequeñas fluctuaciones hacia arriba o hacia abajo".

Ahora, según ha precisado, la incidencia acumulada en Andalucía se sitúa "en 34,58", frente los "51,61" casos a nivel de España, si bien, "cuando vemos la incidencia acumulada en Andalucía a siete días está a 15,9", de modo que, "si multiplicamos" esa cifra "por dos, vemos que no hay una tendencia clara ascendente de la incidencia acumulada".

A ello hay que sumar, según ha destacado, que no hay constancia, "ahora mismo", de que haya ningún caso en Andalucía de la variante 'delta plus', de la que no hay hasta ahora evidencias de que presente "más virulencia, ni tampoco de que sortee la inmunidad adquirida por vacunas o por haber pasado la infección", si bien "si tiene mayor capacidad de contagio".

Sin embargo, hay que tener en cuenta el dato, según ha subrayado Aguirre, que "el 91 por ciento la población andaluza diana" está ya vacunada contra el coronavirus, lo que da "una cierta tranquilidad", lo que no quita que "tenemos que estar expectantes ante posibles subidas de casos y que tengamos que tomar otras medidas", anunciando el consejero de Salud que, además, "en cuanto tengamos la autorización de la Agencia Europea del Medicamento", en Andalucía se comenzará a vacunar a los menores de entre cinco y once años de edad