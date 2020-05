Coronavirus Huelva: El área de Oncología del JRJ mantiene su actividad asistencial al 100% en el estado de alarma

Las enfermedades oncológicas no entienden de coronavirus. Lejos de caer en el olvido en tiempos donde la pandemia parece haber eclipsado al resto de patologías, la oncología está considerada como servicio esencial desde el comienzo del estado de alarma. Por ello, la particular batalla que libran los pacientes oncológicos no ha cesado en estos dos últimos meses y los profesionales del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez han realizado un esfuerzo titánico para mantener la actividad al 100%.

La propagación del Covid-19 ha alterado la dinámica de trabajo de muchos sanitarios que, obligados por el escenario improvisado, han tenido que abandonar su especialidad para implicarse en la atención a los pacientes contagiados. Sin embargo, dado que la enfermedad oncológica es una patología que no es demorable, la dirección del centro hospitalario ha permitido que los profesionales del área de Oncología Médica mantuviesen su actividad asistencial habitual.

A nivel personal, los pacientes oncológicos no han advertido modificaciones en la actividad asistencial, puesto que las consultas, tratamientos y revisiones se han realizado “sin ningún retraso”, tal y como asegura a este diario el responsable de Oncología Médica, Juan Bayo. Sin embargo, sí que han percibido cambios indirectos que se derivan de la aplicación de una serie de normas de seguridad.

Una de estas novedades contempla la implementación de la teleconsulta, la cual ha permitido que parte de la actividad rutinaria y asistencial se haya realizado de forma telefónica para evitar el desplazamiento de los pacientes. Sin embargo, es reseñable apuntar que la telemedicina tiene “poca cabida cuando nos topamos con problemas médicos que requieren exploración física”, sostiene Bayo. Por ello, la llamada telefónica únicamente se emplea en seguimientos rutinarios cuando no hay ningún escenario peligroso, además de para resolver dudas. Precisamente, la supervisora de Oncología, Yolanda Bouzada, señala que se ha visto muy sorprendida por “la gran demanda de información de los pacientes, quienes han utilizado el servicio telefónico en numerosas ocasiones para disipar dudas acerca de la relación entre el cáncer y el virus o sobre el tratamiento a seguir durante la pandemia”.

En un momento en el que el inicio de la desescalada ha traído consigo una progresiva normalización de las consultas asistenciales, Juan Bayo ratifica su parecer acerca de la inviabilidad de la telemedicina en su área. Si bien es cierto que la llamada telefónica permite resolver cuantiosas dudas, “es una modalidad incompatible con situaciones en las que tenemos que dar un pronóstico adverso, puesto que la parte humana es tan importante que, difícilmente, puede ser sustituible”.

Al objeto de minimizar al máximo el riesgo de contagio de los pacientes y sanitarios, el área de Oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez ha implementado un plan de contingencia que se vertebra en una serie de acciones que abogan por la seguridad. De este modo, desde el inicio de la epidemia se confeccionaron dos circuitos diferentes en urgencias con ánimo de separar a los pacientes con Covid-19. Con el objetivo de detectar casos sospechosos, el centro hospitalario toma diariamente la temperatura a todos los pacientes del Hospital de Día que van a pasar a tratamiento y a los profesionales sanitarios que les atienden.

Dentro de este programa figuran también otras medidas como el mantenimiento de una distancia mínima de seguridad entre los pacientes, el uso obligatorio de las mascarillas, el lavado de manos o la anulación de asientos en las salas de espera con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas en un espacio cerrado. De igual modo, los sanitarios cuentan con un equipo de protección específico para impedir el contagio y, además, los espacios del hospital reciben continuas desinfecciones.

El plan de contingencia también contempla la suspensión de las reuniones médicas entre los profesionales, pues la consigna pasa por eludir cualquier tipo de contacto entre sanitarios. Esta premisa también ha traído consigo la instauración de un plan de grupos de trabajo diferenciados con ánimo de que la relación sea mínima entre unos profesionales que afrontan jornadas maratonianas. De hecho, tal ha sido la alteración de la rutina habitual de los sanitarios que momentos tan “necesarios” como la comida en grupo o las reuniones se han visto suspendidos.

“Hemos roto la cultura de hacerlo todo juntos y eso nos ha costado mucho”, sostiene Yolanda Bouzada, quien reconoce que “es un cambio de vida a nivel personal y cultural”. En este sentido, la supervisora de Oncología del JRJ destaca el “compromiso” de todos los profesionales, pues “no hay lugar para las relajaciones en términos de seguridad e higiene”. Para ello, los sanitarios se hallan inmersos en una “auditoría continua”, en tanto que con mensajes verbales y no verbales “nos comunicamos para evitar cualquier acción susceptible de entrañar un peligro para los pacientes y familiares”.

Igualmente, se contabilizan servicios externos que se han visto obligados a ser suprimidos temporalmente, como la actividad voluntaria de la Asociación Española Contra el Cáncer, que mantiene la actividad en su sede, o la consulta de psicooncología. El motivo radica en evitar la presencia de personas ajenas al Servicio Andaluz de Salud (SAS) en estos espacios.

Dentro de la amplia nómina de medidas implementadas a raíz de la pandemia, una de las que mejor acogida ha tenido es la relativa a los acompañantes de los pacientes. “Increíblemente”, tal y como asegura Bouzada, “los pacientes agradecen que su entorno no les acompañe en escenarios complicados”. Esta aceptación “inesperada” se debe al compromiso de “tener que mantener una compostura por el respeto que le guardan al familiar”, por lo que el centro hospitalario planteará una encuesta a los pacientes para obtener un dato objetivo de cara a la nueva normalidad.

En relación a tales situaciones, Yolanda Bouzada, explica que los pacientes “no se sienten cómodos con un familiar al lado cuando tienen náuseas o cuando lo único que necesitan es dormir”. Sin embargo, se contemplan excepciones, pues la presencia de los acompañantes se antoja indispensable en las primeras sesiones con pacientes oncológicos, en las consultas donde se tratan informaciones delicadas o en situaciones límite donde la vida está en juego.

Una de las máximas del Hospital Juan Ramón Jiménez es salvaguardar la salud de los pacientes oncológicos, a quienes se les realizan pruebas PCR para detectar casos sospechosos. En este sentido, Juan Bayo resalta que el 70% de los pacientes de oncología no son vulnerables al virus, puesto que en este grupo figuran las personas que únicamente se realizan revisiones periódicas cuando no hay enfermedad. Por su parte, aquellos que reciben tratamiento preventivo y curativo sí que tienen gran facilidad para ser contagiados por “la bajada de las defensas” a causa de la medicación.

Precisamente por ello, los profesionales implementan un protocolo de seguridad específico que recoge la separación por cortinas, las mascarillas o el lavado de manos. Tras realizar un balance de estos dos últimos meses, Yolanda Bouzada sostiene, muy satisfecha, “que no solo hemos logrado mantener la cifra de 0 contagios en nuestro área, sino que además los pacientes manifiestan sentirse muy seguros”. Además, los sanitarios les proyectan una serie de pautas de seguridad a seguir durante el confinamiento, al objeto de evitar cualquier riesgo.

Atender a los pacientes oncológicos durante una pandemia ha sido una experiencia “muy fuerte y angustiosa, a la vez que emocionante”, asegura Juan Bayo. Para el responsable de Oncología Médica el mayor miedo es “una infección en cadena de varios profesionales porque, en nuestro caso, nos hubiera llevado a un escenario donde hubiera sido imposible mantener la asistencia”. Del mismo modo, Bayo destaca que lo más “gratifcante” ha sido la entrega de los sanitarios, quienes han exhibido su pasión por la oncología pese a las dificultades del momento”.

La tensión que produce en un sanitario la posibilidad de ser contagiado ha supuesto un reto “enorme, emocionante y agotador”, tal y como refleja Yolanda Bouzada. Si bien la supervisora de Oncología reconoce que los pacientes estaban muy comprometidos con el riesgo, “el miedo a atender a alguien contagiado estaba ahí y, por eso, es una experiencia intensa de la que hemos podido aprender mucho”.

En vista a la recuperación progresiva de la normalidad en la actividad asistencial, ambos profesionales coinciden en que la epidemia les llevará a implementar nuevas medidas higiénicas que se irán estandarizando con el paso del tiempo. Igualmente, la teleconsulta también tendrá su espacio, pero “siempre se tratará de evitar esta modalidad, puesto que, aunque entremos en una fase de mayor distanciamiento, no podemos convertir las consultas en algo frío y deshumanizado”, sostiene Juan Bayo.

En cuanto a las modificaciones que ha traído consigo la adaptación a las circunstancias reales, el área de Oncología insiste en que “los pacientes han percibido que son necesarios desde el minuto uno”, por lo que “la colaboración ha sido máxima y eso ha propiciado que no se hayan registrado contagios durante los dos primeros meses de estado de alarma”.