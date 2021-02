Coronavirus Huelva: CSIF exige el cierre de los colegios en municipios con una tasa superior a 1.000 casos

El sindicato CSIF, a través de su sector de Educación, exigió a la Junta de Andalucía el cierre temporal por un periodo de 14 días y con carácter revisable de los centros educativos que se encuentran en municipios de la comunidad andaluza cuya tasa acumulada de incidencia por la Covid-19 supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes.

Así lo demandó el sindicato que, al mismo tiempo, reafirmó su apuesta por la enseñanza presencial, si bien consideró que “ha llegado el momento de que la Administración educativa tome, de forma inminente, medidas puntuales de este tipo en las localidades que se encuentran en esta situación”.

La central sindical explicó que “el cierre puntual y temporal de los centros en estas zonas, que se revisaría una vez transcurrido el plazo de 14 días que establecen las propias autoridades sanitarias, serviría para contener la propagación de contagios en la comunidad autónoma y para evitar que los centros escolares se conviertan en lo que no queremos, en lugares inseguros para alumnado y profesorado”.

“Es cierto que la incidencia en los centros educativos es baja en estos momentos pero creemos que si no se toman medidas con cierres tasados, siguiendo el criterio de actuar en aquellos centros ubicados en las localidades más afectadas por la pandemia, la situación no tardará mucho en ser otra, y los centros se convertirán en núcleos de contagio del virus”. “La realidad de los centros educativos no puede ser ajena a la de los municipios que se encuentran en situación de grado 2, con cierre perimetral y suspensión de toda actividad no esencial”, explicó CSIF, que insistió en que “la Administración debe actuar de inmediato”.