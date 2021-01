Coronavirus Huelva: CCOO denuncia el "desastre" en la realización de los test al personal de los centros educativos

El sindicato provincial de enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en Huelva ha denunciado "la desastrosa gestión" por parte de la delegación provincial en la realización de los test al personal de los centros educativos antes de su incorporación a los mismos.

Los centros educativos recibieron diversos mail con fechas y lugares para realizar los test sin tener en cuenta "ni los días no lectivos del personal, ni las aglomeraciones que se iban a producir, ni al personal que viene de otras provincias".

"Hemos recibido numerosas quejas y fotos de las largas filas de espera a las puertas de los centros referentes. La administración se pone medallas en los medios, mientras no escucha a la comunidad educativa y atropella los derechos de sus trabajadoras y trabajadores exponiendo al contagio, con citas de numerosos centros a las mismas horas prácticamente", afirma el propio sindicato.

Los centros educativos llamaban a la delegación provincial de Educación donde les decían que era "competencia de Salud, ya que en muchos centros tenían informaciones contradictorias o no se contemplaba al personal no docente".

En esta línea, CCOO indica que “estas pruebas, aunque no eran obligatorias, se debían haber realizado a todo el personal y después de la fiesta de Reyes que volvía a haber reuniones familiares y movilidad.” Por ello, la central sindical exige a la delegación de Educación que "se ponga de acuerdo con Sanidad y no vuelva a exponer a su personal, a contemplar a toda la plantilla, docente y no docente y mirar por la salud de los centros educativos".