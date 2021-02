Coronavirus Huelva: El Ayuntamiento de Isla Cristina recomienda continuar 15 días más con el confinamiento voluntario

El Ayuntamiento de Isla Cristina ha recomendado a su población que continúe al menos 15 días con el confinamiento voluntario, ya que aunque los contagios van remitiendo, Isla Cristina es uno de los municipios de la provincia que registra una alta tasa de incidencia (3.393,6 casos por cada 100.000habitantes) que lo mantiene en una situación de alerta cuatro, nivel dos.

Así, en un comunicado publicado por el Consistorio en su página web, el alcalde de la localidad, Jenaro Orta ha señalado que la localidad continuará al menos quince días más con las medidas decretadas por la Junta de Andalucía para aquellos municipios que superan los mil casos por cada cien mil habitantes, como es el caso del municipio costero.

Entre las medidas, como ha destacado el primer Edil, "están el ampliar por un período de quince días más el cierre perimetral y el cierre de toda actividad no esencial", además de insistir en que, en el aspecto educativo "se hace necesario que las clases se impartan vía telemática dada la alta tasa de afectados en los centros escolares bien por estar contagiados bien por encontrarse en cuarentena por contacto estrecho".

A la espera de que la autoridad sanitaria dicte o no nuevas medidas, dependiendo de los datos, el alcalde isleño ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para que continúe cumpliendo de forma "estricta" con las normas y siga confinándose "de forma voluntaria" ya que aunque los datos "van remitiendo poco a poco", considera que "hay que seguir haciendo un esfuerzo para conseguir doblegar la enfermedad".

De este modo, el regidor ha querido reconocer este no sólo a la población en general, sino "a aquellos sectores, como el comercial o el hostelero, que, de forma tan particular están viéndose muy afectados por esta pandemia". "Quizás son los más castigados y los que más esfuerzo hacen día a día para no sucumbir y mantenerse en pie. Isla Cristina lucha a una contra el Covid-19 y por ahora, es el único camino que tenemos que seguir para que esas cifras bajen definitivamente", ha reseñado Orta.

Por ello, desde el Consistorio continúan recordando a la población la importancia y la necesidad en el cumplimiento de las normas y recomendaciones para seguir disminuyendo los contagios en el municipio, especialmente el confinamiento voluntario, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene.