Coronavirus: Aloja Huelva advierte de "la asfixia" del sector por el cierre de la provincia

La Junta directiva de la Asociación de Alojamientos Turísticos y Establecimientos Hoteleros (Aloja Huelva), integrada en la FOE, se ha reunido telemáticamente con carácter de urgencia tras conocer las últimas medidas aprobadas por el Gobierno andaluz y ha expresado al respecto su malestar y repulsa a las mismas que acabarán axfisiando al sector hotelero de nuestra provincia.

Según el presidente de Aloja, Diego Pérez, “los hoteles de Huelva no podrán soportar este nuevo envite que deja en la cuneta la esperanza de remontar la Semana Santa como esperaba el sector, cuyas empresas caminan hacia una ruina imparable”.

Una situación, se advierte desde esta Asociación, que dará al traste con la recuperación del empleo que hubiera llevado aparejado la apertura de los establecimientos hoteleros que son, a juicio de esos mismos, los que se han visto más perjudicados dado que llevan meses sin poder abrir sus puertas pero con costes que no se pueden llegar a cubrir.

Se advierte desde Aloja que la Junta de Andalucía debe ser conscientes del papel que cumplen en la economía regional los hoteles, hostales, casas rurales, apartahoteles, etc. Mientras se anuncian medidas, se manifiesta desde Aloja, estas llegan sin ayudas aparejadas que sería lo deseable para afrontar esta crisis sanitaria con tan graves consecuencias económicas.

Desde Aloja se advierte, por último, la doble vara de medir de la Junta de Andalucía que mantiene abierto, por ejemplo, estaciones de esquí, mientras prohíben paseos por la playa y/o por el campo, por un cierre perimetral absoluto y absurdo.

No puede ser que dejemos entrar en Andalucía aviones cargados de pasajeros sin control y no puedas ir a visitar tu familia a la provincia de al lado. “Nos están arruinando estas medidas, asegura Diego Pérez, al igual que sucede en la educación y en otros sectores, si hubiese algún caso en hoteles -que no los ha habido- se cierra ese establecimiento, no todo el sector”.