Regantes piden "unidad de acción" en políticas hidráulicas en Huelva a los candidatos a las sutonómicas del 19-J

Ha sido una "experiencia novedosa" para la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu). La necesidad de aunar esfuerzos en un asunto tan vital como el agua para el avance de la provincia de Huelva, no solo en materia de agricultura, sino también para los sectores turístico e industrial, y para el consumo humano, llevó este martes a Corehu a sentar en una misma mesa a los cabezas de lista de las principales formaciones políticas que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 19-J por Huelva para hablar de políticas hidráulicas.

Así también lo entendieron los candidatos del PSOE (María Márquez), PP (Loles López), Cs (Julio Díaz), Vox (Rafael Segovia), Adelante Andalucía (Lola Muñoz) y Por Andalucía (Alejandro García), que en un formato sin debate tuvieron la oportunidad de exponer en la Casa Colón, ante un auditorio formado por aproximadamente un centenar de personas, entre ellas representantes de las principales comunidades de regantes, patronales agrarias, cooperativas agrícolas o sindicatos de la provincia, cuales son las principales propuestas de sus respectivas formaciones políticas en materia de infraestructuras hidráulicas, gestión del agua y regadíos sostenibles de cara a dicha cita electoral.

Para el presidente de Corehu, Juan Antonio Millán, que fue además el encargado de ir dando a cada uno de los candidatos los 15 minutos de tiempo previamente establecido para sus intervenciones, la iniciativa fue un "éxito" porque entre el numeroso público "ha estado representado a todo el sector agrícola onubense", porque los intervinientes "se han ceñido a lo que se les pidió" y sobre todo porque "se han puesto las bases para materializar la tan necesaria unidad de acción política en una materia tan sensible como la gestión del agua de cara a los próximos cuatro años".

En este sentido Millán hizo entrega de forma personal al final del acto a los representantes de cada formación un documento con las principales reivindicaciones y necesidades de los regantes onubenses "para que todos de la mano vayamos a Sevilla, Madrid, Huelva o donde haga falta, a pelear por ellas, con el objeto de que tanto el Gobierno de España, como la Junta de Andalucía, los Ayuntamientos o la Diputación de Huelva, hagan lo que tienen que hacer en un tema tan importante como este".

De forma muy sintetizada, en dicho documento se reitera a todos los partidos la petición de "unidad de acción" y que aparquen sus diferencias "para que se cumplan todas las leyes hidráulicas que nos afectan y se desarrollen todas las medidas aprobadas y pendientes sobre agua y regadíos sostenibles y eficientes en la provincia onubense".

En este sentido, según recoge el documento, "se deben cumplir todas las leyes en su integridad, para que no falten recursos hídricos" en la principal cuenca hidrográfica de la provincia (Tinto-Odiel-Piedras)", para lo cual "deben ejecutarse las principales obras hidráulicas pendientes y declaradas de Interés General del Estado como la presa de Alcolea y canal de Trigueros, el desdoble del túnel de San Silvestre y la ampliación de los bombeos de Bocachanza", de las cuales se hace un pormenorizado repaso sobre su actual estado de tramitación, así como también se refirió a otras intervenciones necesarias como son la presa de Pedro Arco o los trasvases pendientes.

Otro de los temas que centró las intervenciones de todos fue la reforma del proyecto de regulación de la Corona Norte de Doñana.

Por último, según concluyó Millán, la importancia de todo esto está en que, si el agua no llega, no hay futuro no solo para los regadíos de la provincia de Huelva, sino para otros sectores de vital importancia para su desarrollo.