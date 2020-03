La organización de la Copa de Europa de Triatlón ha decidido "seguir adelante"/huelva/organizacion-Copa-Europa-Triatlon-coronavirus_0_1445256108.html con la celebración de la prueba prevista para este domingo entre Huelva y Punta Umbría. Así lo ha confirmado el diputado de Presidencia de la Diputación Provincial, José Manuel Alfaro. La decisión "la ha tomado la Federación que es quien tiene la última palabra".

La prueba no modificará su trazado, pero sí su horario para evitar en la medida de lo posible la aglomeración de personas y el posible contagio de coronavirus. Así, la salida será a las 8:30 desde Punta Umbría con el objetivo de dar por finalizada la prueba antes de las 11:00 de la mañana. No habrá gradas en el recorrido para que el público no se agolpe.

Además, tampoco se realizará la ceremonia de entrega de medallas y no habrá representantes oficiales ni actos protocolarios.