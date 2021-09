Para comprar una vivienda se necesita el 32% ahorrado del precio total

El equipo de abogados especialistas en derecho inmobiliario y urbanístico de la Cámara de la Propiedad Urbana de Huelva, abrió un consultorio inmobiliario en Huelva Información para resolver todas las dudas de los lectores relacionadas con la vivienda. Hoy resuelven la tercera ronda de dudas y continuarán haciendo lo propio durante las próximas semanas. Si tienes alguna inquietud por cualquiera de las áreas del ámbito inmobiliario, manda un correo con tu consulta, nombre y apellidos a inmoconsulta@huelvainformacion.es, con el asunto Consultorio inmobiliario. A continuación, el equipo de abogados resuelve las dudas:

-Buenas, el banco donde tengo mi hipoteca se ha fusionado con otro. ¿En qué medida afecta eso a mi hipoteca? ¿Van a cambiar mis condiciones?

No tiene porqué preocuparse. Dicha fusión, no le afectará prácticamente. Las condiciones de su préstamo hipotecario se mantendrán sin cambios: pagará las mismas cuotas, tendrá las mismas comisiones, el mismo interés, etc. Lo único que sí puede pasar es que te cambie el precio de los productos extra que hayas contratado y que no estén reflejados en la escritura de hipoteca, como las primas de los seguros.

-Hola, estoy en proceso de comprar una casa. La hipoteca, ¿es mejor a 30 o 40 años?

No creemos que una pueda ser mejor que otra, ya que en ambas puede encontrar ventajas e inconvenientes. Y así, en una hipoteca a 30 años, pagará una cuota más alta que en una de 40 años. Sin embargo, en ésta ultima, terminará pagando más intereses que en la primera. Es por ello, por lo que deberá fijarse en todas las condiciones que le ofrezcan, y no sólo en el plazo de amortización.

-¿Se pueden cambiar los seguros de vida y hogar que tengo con el banco con el que firmé la hipoteca y contratarlos por otro lado?

Habrá que estar al contenido de la escritura de hipoteca, pero mucho nos tememos que de hacerlo, le van a penalizar en las condiciones pactadas.

-Hola, ¿qué tal?, mi pregunta es la siguiente: Siempre se ha dicho que es mejor comprar que alquilar puesto que un alquiler es como tirar el dinero, mientras que al comprar las cuotas son más pequeñas y la casa es tuya. A fin de cuentas es mejor ahorrar para la entrada de un piso, ¿no?

Efectivamente, siempre se ha dicho que es mejor comprar que alquilar; aunque nosotros pensamos que no siempre es así, y dependerá de las circunstancias económicas de cada persona. Y así, no podemos olvidar que para comprar una vivienda, tendremos que contar con unos ahorros aproximados de un 32% del precio de compra.

Del mismo modo, para que nos concedan un préstamo hipotecario, es preciso tener trabajo estable y capacidad de endeudamiento. Se aconseja que las cuotas a abonar, no deben superar el 35% del salario mensual.

Por ultimo, otra cuestión que se debe tener en cuenta a la hora de decidir si comprar o alquilar es que, si tiene que pedir una hipoteca, asumirá un compromiso a largo plazo con el banco y, probablemente, eso limite su movilidad geográfica. Por todo ello, desde la Cámara de la Propiedad Urbana nos ponemos a su disposición para analizar su caso y asesorarle sobre la mejor opción que le conviene.

-¿Cuáles son las zonas de Huelva que más futuro tienen en cuanto a demanda de compra de pisos quitando el centro e Isla Chica?

Sin duda, aparte del Centro e Isla Chica, otras zonas muy demandadas son el Barrio de Pescadería, y toda la zona nueva de La Florida, y alrededores del Saladillo y Universidad.