El Consistorio estudia usar el Puente Sifón para solucionar las retenciones

Una comisión del Puente del Odiel estudia distintas fórmulas para gestionar y minimizar las retenciones que se producen en la infraestructura en las horas punta de los meses estivales. Entre ellas se encuentra la propuesta del Partido Popular de que se estudie utilizar el Puente Sifón como vía de único sentido "en momentos de mayor afluencia de tráfico hacia las playas". Así lo aseguró ayer en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Huelva,el concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Tráfico, Enrique Gaviño. Una moción del PP, al respecto, salió adelante (con el único voto en contra del concejal no adscrito Enrique Figueroa) con el apoyo de los socialistas, ya que para Gaviño la propuesta "ya se ha hecho y la podemos dar por cumplida". Así, ante la petición de los populares de crear un órgano de coordinación permanente entre las administraciones para planificar las distintas actuaciones, Gaviño señaló que esa comisión ya existe, formada entre delegaciones de la Junta, el Estado (a través de la Subdelegación, la Guardia Civil, Tráfico y Carreteras del Estado) y las policías locales de Huelva y Aljaraque y sus respectivos ayuntamientos. El concejal recordó que el Puente Sifón "está ideado para trasladar el agua" (que fue uno de los argumentos del voto en contra de Figueroa), pero que "los técnicos verán si es viable". Y es que no es la única propuesta que hay encima de la mesa para paliar las retenciones playeras.

"Los turistas son testigos de las colas, atascos y accidentes. El problema del tráfico se agrava, repercutiendo negativamente en el turismo potencial", apuntó la concejala popular Berta Centeno en la defensa de la propuesta. Por su parte, Gaviño expresó que una de las medidas que ha implantado este año la comisión ha sido la utilización de grúas municipales en caso de accidente en el Puente del Odiel, en vez de que el propietario del vehículo tenga que llamar a la grúa de su seguro particular. Este ha sido uno de los detonantes para disminuir las retenciones hasta un "12,5%". Asimismo, el PP reclamó "una solución definitiva" y apuntaron que "parece que el Ayuntamiento le está sacando las castañas a la Junta".

Entre las distintas opiniones que se sugirieron en la sesión plenaria, se encuentra la del concejal no adscrito Ruperto Gallardo, que propuso "reducir la velocidad en el puente a 60-70 kilómetro por hora" para que disminuyan los accidentes. "Es más impopular pero más sensata". Por otro lado, el concejal de Participa Huelva, Jesús Amador, señaló que "hay que poner en valor que a lo mejor el problema no es del puente, sino de la rotonda", aunque apuntó que no es una solución política, sino de los técnicos.

Por otro lado, el portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, aseguró que el ferrocarril "es el que eliminaría el problema del tráfico". "Mientras sigamos pensando en la movilidad con vehículo privado siempre vamos a chocar con estos problemas". Finalmente la propuesta salió adelante con la enmienda de Mesa de la Ría en la que pide que el órgano de coordinación estudie utilizar el Puente Sifón "de manera provisional hasta que se valore la viabilidad de dicha infraestructura para el tráfico por ferrocarril hacia Aljaraque, Punta Umbría y El Rompido".

Por otro lado, se rechazó la moción de Ciudadanos en la que pedía instar a la Subdelegación y a Tráfico para que realizaran un "estudio que contemple el uso temporal del un carril de la A-497 con sentido invertido" en las horas de mayor aglomeración de vehículos.

Dentro de este debate, el Partido Popular también pidió instar a la Junta al comienzo de las obras en el acceso al Puente del Odiel una vez que finalice el verano. Y es que "de las obras no se sabe nada". "La excusa ha sido la climatología", expresó Centeno, quien indicó que eso era "tomar el pelo a los ciudadanos". Por su parte, Enrique Gaviño aseguró que las obras comenzarán después del verano y que si no han empezado antes ha sido por las lluvias y temporales que se han registrado en Huelva estos meses atrás.

De momento habrá que esperar si los técnicos ven viabilidad en la utilización del Puente Sifón en sentido único o si se aprueba otra medida para gestionar de otro modo el tráfico en el Puente del Odiel. Una decisión que se desconoce aún si llegará durante el verano o no y que ayer firmó el debate más largo del día.