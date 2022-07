"No puede haber contradicción entre seguridad y libertad"

La seguridad nacional no se ciñe al territorio español, tampoco a los españoles que aquí viven, porque hay compatriotas que están en el exterior y también extranjeros que habitan dentro; está bajo la influencia de todo lo que pasa en la región, en el continente y en el mundo, además de que las amenazas, tanto reales como potenciales, son de un amplio espectro. Esta compleja maraña es la que ha desgranado este lunes el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), general Amador Enseñat y Berea, en su conferencia inaugural de los Cursos de Verano de la UNIA en La Rábida titulada Un enfoque estratégico y multidimensional de la Seguridad Nacional.

"No he venido a hablar de Ucrania", ha aclarado desde el primer momento el general. No por poco importante, pero la realidad planteada por el JEME va "más allá" de las consecuencias de la invasión rusa en aquel país y también del propio papel de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos de Seguridad del Estado en un asunto tan trascendental como la seguridad de un país, en este caso España.

La edición de 2022 de los Cursos de Verano ha abierto así con un conferenciante que destaca no sólo por su graduación militar, su currículum en el ámbito civil refleja igualmente un alto nivel formativo como licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, másteres en Relaciones Internacionales y Seguridad y Defensa y diplomado en Altos Estudios Internacionales. Su trayectoria universitaria se mantiene como profesor honorario en varias universidades como las de Málaga y Granada, entre otras.

Siguiendo las pautas del periodismo más clásico, el general ha planteado su intervención como sucesivas respuestas a preguntas como qué es la seguridad nacional, frente a quién hay que protegerla, qué tenemos que hacer para ello, dónde llevarlo a cabo, cómo hacerlo, con qué medios y con quién.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha explicado que los países plantean sus propias estrategias de seguridad nacional, puntos de partida que deben ser revisados y actualizados en un mundo tan cambiante como el actual. No obstante, ha recordado cómo llegó la guerra a Ucrania cuando "hace dos días que estábamos hablando de la catástrofe de la pandemia", una crisis cuyos devastadores efectos a escala planetaria asegura que nadie pudo prever. En España, el documento en vigor data de 2021, normalmente en cada legislatura hay un marco en este ámbito, y establece como puntos fundamentales la protección de las libertades, derechos y bienestar de los ciudadanos; la defensa de los valores y principios constitucionales y la contribución con los socios aliados en atención a los compromisos adquiridos. "No puede haber contradicción entre seguridad y libertad", ha señalado el general Enseñat.

Las amenazas diagnosticadas actualmente van desde el terrorismo a las epidemias, pasando por las infraestructuras críticas, la desinformación, la vulnerabilidad de los espacios, los flujos migratorios irregulares o el cambio climático. En paralelo, factores como la pobreza, los extremismos o el uso nocivo de las nuevas tecnologías actúan como potenciadores, esto es, que pueden provocar que "lo que es un riesgo se transforme en amenaza o que ésta se propague con más rapidez".

Esto ya no va de que un país que va contra otro, o no solo, porque la seguridad nacional también se resiente de fenómenos con actores no estatales como pueden ser las catástrofes naturales o los accidentes. "Todas las estrategias ponen énfasis en la anticipación, prevención y la resiliencia" cuando las consecuencias negativas ya se han materializado. La actuación en un país como España, "europeo, mediterráneo y atlántico" pasa por la defensa de sus espacios sin obviar la atención a regiones donde tenemos intereses determinados. "Todo esto no podemos hacer solo los militares", ha advertido el JEME, se requiere "una respuesta integrada con todas las instituciones para afrontar estos riesgos", con medios políticos, sanitarios, diplomáticos, etcétera y "en las proporciones adecuadas".

A modo de conclusión, el JEME ha señalado que la seguridad nacional necesita "un enfoque integral" porque incluso "los medios de los estados son insuficientes", de ahí la importancia del multilateralismo y de llevar a cabo las reformas administrativas pertinentes. Las amenazas "son amplias e interdependientes" y para lograr el objetivo "la cooperación internacional es esencial pero no suficiente".