Concierto en la Universidad de Huelva: Maddening Flames presentará su nuevo trabajo

La banda de El Puerto de Santa María, Maddening Flames, vuelve a los escenarios para presentar las canciones del que será su tercer trabajo hasta la fecha y que se publicará a finales de abril.

Wanderlust (Radiation, 1994) fue su primer álbum bajo la producción de José Manuel Gómez (Los Hermanos Dalton). Canciones a flor de piel, pequeñas joyas atemporales como la brillante Queen Olive o Was She everything que consiguieron encandilar a prensa y público nacional. Apenas un año después presentaron Six Ways To Sunday (Radiation, 1995). En esta ocasión, fue el acreditado Paco Loco, el elegido para las labores de producción. Un trabajo más elaborado en el que la banda conjuga a la perfección melodía y guitarras distorsionadas con una mayor presencia y gusto por los detalles y arreglos.

Ahora, tras 25 años apartados de la escena musical, vienen a Huelva para dejar constancia de la madurez que atestiguan sus nuevas composiciones. No te los puedes perder.