Con la salud de Huelva no se juega

Alrededor de 300 onubenses, según fuentes policiales, se echaron a mediodía de ayer a las calles para reclamar a las administraciones el refuerzo de la sanidad pública, especialmente vulnerable en los tiempos de pandemia que corren. "Con la salud no se juega", se podía escuchar entre los manifestantes, que mantuvieron en todo momento la distancia de seguridad interpersonal durante el recorrido, con inicio en el antiguo Colombino y punto final en la plaza de Las Monjas.

"Tu salud es tu derecho, que no te lo quiten", se pudo oír por la megafonía durante la protesta organizada por la plataforma Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad, a la que se sumaron ciudadanos de toda la geografía provincial y colectivos como Marea Verde o la Asociación Onubense por las Pensiones Públicas.

El presidente de la plataforma, Diego Mora, es también médico intensivista. Ayer declaró a Huelva Información que "hemos insistido mucho en cumplir todas las medidas de seguridad, comprendemos que es un mal momento para manifestaciones, pero creemos que va a pasar mucho tiempo hasta que podamos reivindicar otra vez y era la última oportunidad, más necesaria que nunca". El respaldo de la ciudadanía con presencia en la protesta no lo considera relevante: "Nos da igual ser diez, cien ó 200. Los que recortan son cuatro, están en sus sillones, en sus despachos, y nos van a oír".

Preguntado por el oscuro panorama que la Covid-19 dibuja ya en Huelva, Mora señaló que "es muy duro, allí vemos solo la punta del iceberg de la pandemia, pero es tan brutal que asusta; en Cuidados Intensivos estamos asustados".

Sara Rodríguez "En el Infanta están mezclándose en un único triaje pacientes de todas las patologías, desde una torcedura de tobillo a las sospechosas de Covid"

Recordó que en el territorio onubense "hemos tenido mucha suerte en la primera oleada, donde estuvimos a punto de desbordarnos pero no llegamos a saturarnos". Entonces la UCI estaba prácticamente vacía por las limitaciones a la movilidad que imponía el restrictivo estado de alarma. "No había apenas accidentes de tráfico porque la gente no salía a la calle".

Entiende el facultativo que, a día de hoy, "lo que pasa es que aquí alguien no ha hecho los deberes y la segunda ola nos pilla igual que la primera: con poco personal y pocas camas de UCI". Con un añadido: "Ahora nos toca una UCI que tradicionalmente está al 80% o al 90% de su capacidad y no sabemos qué va a pasar cuando se junte el virus este con el de la gripe, con las enfermedades respiratorias del invierno, es decir, que estamos asustados, preocupados".

Las reivindicaciones de los manifestante se resumen, a juicio de Diego Mora, "en una: que la calidad de la sanidad pública a la que tenemos acceso no dependa de tu código postal". En este sentido, destaca que Huelva es la única provincia que no tiene un hospital Materno-Infantil, "la única que no tiene Chares, infraestructuras que nos ayudarían a descongestionar los hospitales de la capital y a tener más herramientas para luchar contra la pandemia. Llevamos pidiéndolo años".

Asimismo, agrega que "somos la provincia con menos pediatras para atender niños en los centros de salud, donde los atienden médicos de Familia que, además, ahora tienen que asumir el papel de rastreadores. Así que al colapso habitual de la Atención Primaria se suma esta sobrecarga".

También es Huelva la provincia "donde más puntos de Urgencias se han cerrado". Prueba de ello fue la asistencia ayer a la manifestación de ciudadanos de El Almendro, San Bartolomé de la Torre o Mazagón, donde este servicio ya no funciona las 24 horas.

Antonio Botello "Mucho nos tememos que en 15 días estarán todas las camas Covid completas”

Mora destacó que el hospital Infanta Elena "no se ha recuperado de la catástrofe que fue la fusión" con el Juan Ramón. "Es, por ejemplo, el único hospital comarcal que no tiene partos, cirugía mayor, pediatría, hemodinámica, neurocirugía... todo está en el Juan Ramón Jiménez". Para el presidente de la plataforma, dotar al Infanta de estas especialidades permitiría al Juan Ramón "crecer un poco y descongestionarse". El Infanta no se ha recuperado "de esas cicatrices tremendas de la fusión y ni siquiera se ha cumplido, porque lo dijo un juez no sé si hace tres años ya, y aún no se ha completado la desfusión".

Finalmente, el presidente de Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad evidencia que ante un hipotético colapso de la UCI "tenemos un plan de contingencia que ahora mismo vale para cuando hay en Andalucía hasta 3.000 afectados, y según ese plan en Huelva no hace falta por ahora hacer nada". Sin embargo, este prevé unos cuatro enfermos Covid de máximo en Cuidados Intensivos "y ya nos estamos encontrando con unos seis".

En la manifestación también participó Antonio Botello, secretario provincial de Satse, quien señaló al respecto que "es preocupante la situación, ya no tanto por el número de positivos sino por el de hospitalizaciones, que estamos viendo cómo van aumentando semana tras semana". A este paso, calcula que "mucho nos tememos que en 15 días, a finales de noviembre, no vamos a llegar quizá a estar colapsados pero sí con todas las camas destinadas para el Covid completas, con lo que ello significa, que la atención a los enfermos de Covid resta a la de otro tipo de pacientes, que van a seguir siendo los mismos".

La enfermera Sara Rodríguez denunció desde la marcha que "es de vergüenza que no tengamos un circuito Covid en Urgencias del Infanta Elena, donde están mezclándose en un único triaje pacientes de todas las patologías, desde una torcedura de tobillo a las sospechosas de Covid". Desde su punto de vista, "es una poca vergüenza que con el dinero que han dado para dotar de infraestructuras contra la Covid se estén pintando los pasillos y poco más.